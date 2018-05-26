الروزماري تساعدك على خسارة الوزن

الروزماري أو إكليل الجبل، عشبة يسهل الحصول عليها طيلة أيّام السنة ويكثر استخدامها في تحضير بعض الأطباق لما تعطيه من نكهة مميزة عليها، وتحتوي هذه العشبة على نسبة مهمّة من الألياف، البروتينات والكربوهيدرات إضافة إلى بعض الأحماض والدهون العادية والمشبّعة.

ويمكنك استخدام الروزماري على شكل شراب ساخن، حيث يساعدك في عمليّة التخسيس، وذلك لتميزه بالتالي:

1- تحدّ هذه العشبة من شعورك بالجوع، ما يقلّل تلقائيّاً من وتيرة تناولك للطعام ويؤدّي إلى خسارتك للوزن بطريقة تدريجيّة.

2- للروزماري فعاليّة كبيرة في حثّ الجسم على امتصاص الطعام بوتيرة أسرع، كما يسهّل عمليّة الهضم.

3- تؤمّن لك هذه العشبة إحساساً بالامتلاء والشبع، ويقيك بذلك من احتمال كسبك للوزن الزائد.

4- قد يؤدي احتباس الغازات في الجسم انتفاخاً مزعجاً مع تأثير سلبيّ على الوزن، ومن شأن الروزماري في هذا السياق القضاء على هذه الغازات.

5- تنظّم عشبة الروزماري عمل الغدة الدرقيّة التي قد يؤدي اختلالها إلى التأثير سلباً على مسألة ثبات الوزن وفقدانه.

6- ينشّط استهلاك هذه العشبة عمليّة التبوّل بعد حرق الدهون، ما يساعد مباشرة في التخسيس.

كيف تحضرين شراب عشبة الروزماري؟



تتّصف طريقة عمل مشروب الروزماري بالبساطة وسهولة التحضير منزلياً. وهي تقوم على غلي ما يعادل الكوب من الماء، ثمّ إضافة مقدار 50 غرام من العشبة إليها، كما يجوز إضافة اليانسون والميرمية، واظبي على تناول هذا الشراب مرّتين يومياً وترقّبي النتائج المتوخاة.

متى يجب الإمتناع عن تناول الروزماري؟



يستحسن الإبتعاد عن الروزماري تزامناً مع تناول بعض الأدوية كتلك المعالجة للسكّري مثلاً والمعاناة من أمراض مزمنة، ولا يجوز تناولها في هذا السياق إلّا بعد موافقة الطبيب المختصّ، كما يمنع استخدام هذه العشبة بكثرة خلال الحمل، فهي قد تزيد من خطر الإجهاض عبر تحفيز إنقباضات الرحم وزيادتها.