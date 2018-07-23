الزبادي لجمالك الداخلي والخارجي

الزبادي تلك القطع البيضاء التي نتناولها بشكل مستمر كأحد الاختيارات الصحية للعشاء، والتي تمثل عذاءًا مرتفعا في قيمته الغذائية، فلقد أثبتت العديد من الدراسات أن تناول كوب من الزبادي بشكل يومي يقي من كثير من الأمراض، كذلك فتلك العادة مثالية لصحة العظام والأسنان بما يحتويه من كمية مركزة من الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، هذا بالإضافة لتحسين عمليات الهضم خاصة بتناول الأنواع الغنية بمركبات “الميكروبيوتيك” التي تدعم مناعة الجسم وصحة الجهاز الهضمي وتقي الجسم من التعرض لكثير من الالتهابات.

إن تناول كوب من الزبادي أيًّا كان نوعها كاملا أو قليل الدسم أو ربما خاليا فإنك تحصل على فوائد جمة، ولا يقتصر فقط على مدى صحة تلك العادة الغذائية على صحة الجسم بل إن الأمر يمتد لتكون الزبادي اختيارك الأفضل لتغذية بشرتك وشعرك دون أية مكونات إضافية.

نعم سيدتي حواء فبتوزيع قليل من الزبادي كامل الدسم على بشرتك فقط دون أية إضافات وتركها حتى تجف تماما، ومن ثم فركها وغسلها بالماء الفاتر من شأنه منح بشرتك نظافة وتغذية وترطيبا وبياضا لا يمكن إنكاره.

وكذلك يمكن منح شعرك جرعة غذائية قوية بتطبيق الزبادي على شعرك مباشرة قبل غشله بنصف ساعة فهو ينظف فروة الرأس ويمنح شعرك الترطيب والتغذية التي يحتاجها.

إن الحديث عن فوائد تناول واستخدامات الزبادي لا يمكن حصرها فهو من الأغذية النافعة للغاية والتي لا يجب أن يمر يوم دون أن نتناولها سواء على الفطور أو العشاء لأنها مصنفة من الأغذية الذكية ومرتفعة القيمة الغذائية وفي الوقت ذاته فهي متوفرة لدى الجميع ويمكن الحصول عليها بكل سهولة.