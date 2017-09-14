الزبيب الأسود بفوائده المذهلة أهم الأطعمة التي على الحامل تناولها

من المهم جداً أن تقوم المرأة الحامل بالتركيز على تناول الأطعمة الصحية طوال أشهر الحمل، لتضمن نمو جنينها بصورة جيدة ولتقوي جسمها في هذه المرحلة التي تسحب الكثير من العناصر المهمة في الجسم، ومن بين أهم الأطعمة التي يجب على الحامل التركيز عليها، الزبيب الأسود، الذي يعرف على نطاق واسع بمذاقه السكري، وفوائده العديدة.

فوائد الزبيب الأسود للحامل

1- يمنع فقر الدم: فهو من أبرز المشاكل التي تواجه النساء الحوامل في هذه المرحلة من حياتهم، بسبب نقص الحديد في الجسم وبالتالي فان على الحامل التأكد من تناولها الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والتي يعد الزبيب الأسود من أبرزها، بل أن الزبيب الأسود يساعد على التخفيف من بعض أعراض الحمل لا سيما الشعور بالتعب والإرهاق.

2- يخفف الإمساك: لاحتواء الزبيب على الألياف فهذا يجعله علاجاً فعالاً لمشكلة الإمساك التي تعاني منها الكثير من السيدات في فترة الحمل، كونه يعمل على تسهيل حركة الأمعاء.

3- يزيد الشهية: قد تفقد المرأة شهيتها وخصوصاً خلال الفصل الأول والثالث من الحمل، لكن يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال تناول الزبيب الأسود بسبب احتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

4- التهابات اللثة: يحتوي الزبيب على حمض الأولينولينك الذي يلعب دوراً كبيراً في علاج التهابات اللثة ونزيفها، بالإضافة إلى تقوية الأسنان، والتخلص من رائحة الفم المزعجة.

5- معالجة الغثيان: من الأعراض التي قد ترافق المرأة الحامل ليس فقط في الأشهر الأولى من الحمل إنما قد يمتد الموضوع إلى الشهور الأخرى ومن هنا فان الزبيب الاسود يساعد على التقليل من إحساس المرأة بالغثيان، والتخفيف من حموضة المعدة.

6- الوقاية من السرطان: إن احتواء الزبيب الأسود على الكثير من الفيتامنيات يساعد الحامل على الوقاية من الإصابة بأي نوع من الأورام الخبيثة.