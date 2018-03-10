خلطة الزنجبيل وأوراق الكاري تخلصك من الشيب المبكر

لا يهاجم الشيب شعر من تقدمن في السن فقط، بل حتى من هن مازلن في ريعان شبابهن، وتوجد العديد من العوامل التي تعجل بظهور الشيب، ومن أهمها نذكر العامل الوراثي وسوء استعمال صبغات الشعر والعديد من المنتجات الكيميائية التي تستعمل في ترطيب وتطويل الشعر إلى جانب الضغط النفسي، لكن إذا كنت واحدة من اللائي تعانين من الشيب المبكر يمكنك استعمال خلطة الزنجبيل وأوراق الكاري التي تحافظ على لونه الطبيعي.

لأن هذه الخلطة لديها القدرة على تقوية إنتاج مادة الميلانين المسؤولة عن تصبغ الشعيرات، ويمكن استعمال هذه الخلطة مرتين في الشهر، وهذا من شأنه منع تسرب الشيب إلى الشعر مهما تقدمت المرأة في العمر، ولا تخافي من الاستعمال المتواصل لأن المداومة على الخلطة لا تضر فروة الرأس ولا تؤثر بالسلب على الشعر.

طريقة التحضير والاستعمال:

ينبغي لتحضير هذه الخلطة وضع حفنة من أوراق الكاري وملعقة صغيرة من الزنجبيل مع إضافة بضعة قطرات من زيت جوز الهند على كوب من الماء، حيث في البداية تغلى أوراق الكاري مع الماء وزيت جوز الهند حتى يصبح لون الخليط داكناً، ثم توضع ملعقة الزنجبيل ويترك المزيج يغلي لمدة دقيقة واحدة، وفي الأخير تصفى الخلطة من أوراق الكاري وتترك لتبرد، حيث يدلك بواسطتها فروة الرأس في المساء وفي صباح اليوم التالي يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.