مشروب الزنجبيل يذيب الدهون في منطقة البطن بزمن قياسي

يوصف بأنه مشروب ذهبي لكل من يعاني من الأمراض أو يواجه مشكلة دهون البطن، التي تؤثر كثيراً على أناقة وإطلالة النساء والرجال على حد سواء..إنه مشروب الزنجبيل الذي اعتمد عليه القدماء من أطباء الهند والصين في العديد من الوصفات المدهشة سواء الصحية أو الجمالية، بفعل غناه بكل من البوتاسيوم والحديد وحتى الألياف.

إن جميع الأطباء يؤكدون فعالية الزنجبيل في تخليص الجسم من الدهون، لكن شرط تناول مشروبه لمدة لا تقل عن 10أيام متتالية..

في البداية تعرفي على الفوائد التي يحتويها الزنجبيل وخصائصه العلاجية المتعددة،

هو علاج لمشاكل الهضم والغثيان والدوار

يعتبر مادة ذات قوة خارقة في حرق للدهون، ويشتهر لدى دول حوض البحر الأبيض المتوسط أنه من التوابل القوية.

يحتوي على بالبوتاسيوم والحديد والألياف.

يقلل مستويات الكولسترول المرتفعة والمضرة بالجسم.

وصفة الزنجبيل لإزالة البدانة في منطقة البطن:

امزجي 1 ملعقة كبيرة من بذور الكمون المطحون مع جذر من الزنجبيل الطازج المفروم، وبعد ذلك قومي إضافة 500 مل من الماء إلى هذا الخليط، واتركيهما يغليان على النار، ثم اخفضي الحرارة حتى ينخفض الماء إلى 250 مل، بعد ذلك يمكنك إضافة القرفة أو الهيل من أجل الحصول على نكهة مميزة أو عصير الليمون، بعد ذلك صفى الخليط واحتفظي بالمشروب، وتناولي منه كل صباح لمدة 10أيام كاملة. في هذه الفترة حاولي التقليل من تناول المأكولات الدسمة والسكريات.