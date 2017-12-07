الزنجبيل يصغر من حجم الأنف بطريقة سحرية

كثيراً ما تنزعج المرأة إذا كان أنفها كبيراً أو يميل إلى العرض، خوفاً أن يؤثر ذلك على إطلالتها المثالية، بالنظر إلى تأثير الأنف على جمال الوجه، وهناك من تلجأ إلى عمليات التجميل لتتجاوز الهاجس المزعج، لكن في حضرة خلطة الزنجبيل، يمكن تصغير حجم الأنف بشكل تدريجي بمواد طبيعية ليس لديها أي مضاعفات مخيفة.

ننصحك بوضع ثقة كبيرة في خلطة الزنجبيل لتصغير حجم أنفك وتغيير إطلالتك إلى الأحسن، كون الزنجبيل يعتبر أحد المواد الطبيعية القادرة على امتصاص الدهون، التي تعد السبب المباشر وراء اتساع حجم الأنف.

طريقة تحضير خلطة الزنجبيل:

قومي ببرش الزنجبيل الطازج وامزجيه مع الماء، حتى يصبح بينهما التناسق الجيد ، وانتقلي بعدها إلى خطوة وضع الخليط على منطقة الأنف، وكذلك المنطقة المحيطة به، واتريكيه حتى يجف لمدة عشر دقائق وبعد ذلك اغسليه بالماء.

من الضروري تكرار العملية كل يوم طيلة أسبوع كامل، لكن حذار أن يلمس هذا الخليط منطقة العينين، ولا ينبغي أن يبق على بشرة الأنف أكثر من 10دقائق.