الزيوت العطرية طريقك للرفاهية

يشرح خبراء التجميل والعلاج بالزيوت اهمية الشعور بالراحة ففي العام الماضي ضاع ما مجموعه 11.7 مليون يوم عمل بسبب الإجهاد الذي تعرض له الاشخاص وهو ما يمثل 45 في المائة من جميع أيام العمل التي فقدت بسبب اعتلال الصحة والتعب والخمول، لذا يقدمون لنا تجربة مختلفة بكل المقاييس للتغيير واكتساب عادات ايجابية بقولهم “خذ وقتك وحارب تعبك بشكل طبيعي بالعلاج بالروائح العطرية”

فالزيوت العطرية تساعد على تخفيف التوتر وكذلك توفير فوائد حقيقية لبشرتك وتشرح لنا جين هيبرت المؤسس والمدير الإبداعي لشركة AromaWorks وتقول: كلما قلت ضغوطك، كلما قلت احتمالية حدوث الاختراقات وتهيج البشرة” وفي حين أنه قد يكون من الصعب العثور على الوقت المناسب للذهاب الى الصالون للحصول على تدليك الروائح،الا انه يمكنك استخدام الزيوت الأساسية بفاعلية من راحة منزلك.

اولا في الحمام :

يوضح جيني هاردينج أخصائي العلاج بالزيوت العطرية في شركة Tisserand الأساسية للزيوت ، أنه بعد يوم طويل وصعب ، فإن النقع في الزيوت العطرية يشعر بالرفاهية ويخفف من الضغط العاطفي، ولنبدا ..جرب خدعة لها لتفريق الزيوت بالتساوي: قم بخلط 5-10 قطرات من الزيت العطري المختار في فنجان من الحليب الكامل الدسم وإضافته إلى ماء الحمام الدافئ حيث يساعد الكريم الموجود في الحليب على انتشار الزيوت عبر الماء، وتوصي هيبرت بزيت اللافندر، الذي يساعد على علاج الأرق وله فائدة إضافية تتمثل في تهدئة الجلد على الجسم.

ثانيا على الجلد :

أضف قطرة واحدة من الزيت العطري إلى الزيت المعتاد (ينصح هيبرت بزيت جوز الهند أو زيت المورينجا) للحصول على تدليك الوجه المثير. ولكن كن حذرا مع منتجاتك فبعض الزيوت الأساسية مثل إكليل الجبل والعرعر ، هي قوية جدا بالنسبة للوجه ، ويحذر هاردينج ، الذي يقترح الوردة الوردية ، زهر البرتقال واللبان روز استخدام أوقية تلطف خلايا الجلد الجافة و plumps ، في حين أن اللبان يزيد من دوران الخلايا لبشرة طازجة المظهر.

ثالثا في الهواء :

يمكن وضع الزيوت الأساسية في موقد تقليدي، أو يمكنك الاستثمار في موزع كهربائي يقول هيبيرت: “الشيء الرائع بالزيوت الأساسية هو أنها تذهب مباشرة إلى النظام الحوفي الدماغي حيث نتعامل مع عواطفنا وذاكرتنا”. “هذا يساعد على تحقيق التوازن بين الحالة المزاجية وتحسين نوعية نومك وتحسين الوظيفة الإدراكية”.