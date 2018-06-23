الساهر يضيء سماء الرباط ويهدي جمهور موازين أغنية من كلماته

أشعل الفنان العراقي “كاظم الساهر” حماس جمهور موازين – إيقاعات العالم، الذي اختار الوفاء لنجمه المفضل وحضور افتتاح فعاليات النسخة الــ 17، رغم حملات مقاطعة المهرجان الأول عربيا التي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر من انطلاقه.

بهيبته الخاصة، وأدائه الفريد على المسرح، سافر “الساهر” بجمهور منصة النهضة بالعاصمة المغربية الرباط، إلى عالم الرومانسية والحب لـ “حوالي ساعتين” من الزمن، وسط تفاعل مختلف الفئات العمرية مع أغانيه التي افتتحها برائعته “أراضي خدودها”، ثم أغنيته الخاصة المهداة إلى الشعب المغربي “مغرب الأحباب”، ليتحف بعدها الجمهور بباقة من أغانيه: “عيد العشاق، روحي كبدي، كوني امرأة، زيديني عشقا، هل عندك شك، أكرهها، أحبيني بلا عقد، يضرب الحب، مدرسة الحب، ليلى، أكون أو لا أكون.”

وحرص الفنان “كاظم الساهر” خلال الحفل على أداء أغنية عراقية من كلماته وألحانه، لأول مرة على مسرح موازين، قبل أن يختتم الحفل بالدعاء للمغرب بالمزيد من الاستقرار والحب.

وكان القيصر قد أحيا حفلا خاصا، ليلة انطلاق موازين، حضرته بمسرح محمد الخامس بالرباط، شخصيات من عالم السياسة والفن.