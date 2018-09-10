الساير تكشف النقاب عن تويوتا أفالون 2019 الجديدة كلياً

أزاحت مؤسسة محمد ناصر الساير واولاده الستار عن الجيل الخامس من مركبة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم تويوتا أفالون 2019 الجديدة كلياً في منطقة الشرق الأوسط، إذ يأتي الطراز الجديد من هذه المركبة لإرساء معايير عالية ضمن فئتها، من خلال تقديم تجربة قيادة حقيقية وتفاعلية تتماشى مع تصميمها الفاخر والأنيق ، ضمن إطار التزامها الراسخ بتقديم مركبات متخصصة في فئتها تلبي تطلعات العملاء وتتخطاها.

وأقيم المؤتمر الصحفي لتدشين السيارة في قاعة احتفالات الساير في العارضية و حضره كل من فيصل بدر محمد الساير ، رئيس مجلس الإدارة و محمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة و جوهان هيسليتز ، مدير اعمال اول و سكوت ماكنيكول ، مدير عام مبيعات تويوتا و وفد من تويوتا موتور كوربوريشن يضم راندي ستيفينز ورئيس مهندسين افالون الجديدة كليا و كي فوجيتا ، مدير مجموعة MECAD و يوغو مياموتو ، رئيس الممثلين و توكو اوكوشي من المكتب التمثيلي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في دبي ، الى جانب الأعضاء المميزين من الصحافة و الاعلام .