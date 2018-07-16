وسائل تحمي بها أغراضك الثمينة من السرقة خلال السفر

من المهم أن تحافظ على متعلقاتك الثمينة من السرقة عندما تشد الرحال للسفر حتى لا تتنغص وتستمتع بإجازتك، لذلك سيقدم لك الخبراء نصائح مهمة تجعلك مرتاح البال لأن متعلقاتك الثمينة بأمان.

أكثر الأشيباء المُعرضة للسرقة؟

من الطبيعي أن تكون أكثر تلك الأشياء شيوعاً هي النقود، والمجوهرات والهواتف أيضاً.

كيف تحمي متعلقاتك من السرقة؟

1. ركز مع المتعلقات التي تتركها جانبًا وأنت تعبر من بوابة الأمن في المطار مثل الساعة والمحفظة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

2. ضع المحفظة والمال والمجوهرات ووثائق السفر في حقيبتك أو سترتك.

3. لا تترك الأشياء الثمينة الصغيرة دون رقابة، مثل الهاتف أو المحفظة، فالأشياء الثمينة التي تكون على طاولات صالات المطارات والمطاعم هي الأكثر عرضة للسرقة.

4. لا تترك حقائبك دون رقابة، خاصة في المطار، لذلك مهما فعلت حافظ على حقيبتك بحيث يمكنك رؤيتها. سواء كنت تتناول مشروبًا قبل الإقلاع، أو تتناول بعض الطعام أو تجلس عند البوابة، ويمكنك ربط مقعدك بحقيبتك بطريقة ما لتجعل من الصعب تحريكها.

5. بمجرد وصولك للوجهة التي تسافر لها فعند وصولك للفندق عليك وضع كل متعلقاتك الثمينة في أمانات الفندق أو في في الخزنة الخاصة الموجودة بغرفتك.