السفير فوق العادة حسين الجسمي يُمنح ميدالية “خدمة المجتمع “

قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمنح ميدالية “خدمة المجتمع” للفنان الإماراتي د. حسين الجسمي “السفير فوق العادة للنوايا الحسنة” وسلمه سموه “شهادة براءة الميدالية التكريمية”، عن جهوده المبذولة والواضحة في تقديم خدمات للمجتمع من خلال برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر)، وذلك في افتتاح فعاليات “قمة أقدر العالمية” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور الشيوخ والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة وضباط وزارة الداخلية وعدد من المدراء العامين ومديري الإدارات في الإمارات.

الفنان الجسمي أعرب عن سعادته بهذا التكريم الذي منحته إياه وزارة الداخلية في دولته، مؤكداً حرصه واهتمامه على الاستمرارية في تقديم كل ما يستطيع في خدمة وطنه أولاً، وكل ما يخص الإنسانية والمجتمع في جميع أقطار الوطن العربي، موضحاً أنه واجب عليه كإنسان قبل أن يكون فنان، وهي مسؤولية يعتز بتنفيذها والعمل بها.

هذا وتضمن حفل افتتاح “قمة أقدر العالمية” الذي قدمه الفنانين الإماراتيين فاطمة الحوسني ود. حبيب غلوم، مجموعة من النشاطات التي تضمنها عرض أوبريت “إمارات المحبة” ألحان وغناء حسين الجسمي، ومن كلمات الشاعر سلطان مجلي، وبمشاركة مجموعة من الأطفال الذين قدموا لوحات فلكلورية تراثية إماراتية وعربية، لاقت استحسان الحضور، وهو أوبريت وطني تغنى بحب الإمارات، وهي أحدث الأعمال الوطنية التي يقدمها في هذا الوقت.

يُذكر أنه وضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ46، سيشارك الجسمي بتقديم مجموعة من النشاطات والحفلات في الإمارات، من بينها أوبريت ضخم في إماراة الشارقة يوم 30 نوفمبر 2017، وآخر في إمارة رأس الخيمة يوم 1 ديسمبر 2017، بالإضافة إلى أعمال غنائية وطنية سيتم طرحها خلال أيام الاحتفالات.