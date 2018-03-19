إصابتك بالسكتة الدماغية مرتبط بنظامك الغذائي اليومي

تحدث السكتة الدماغية عندما يتعثر الدم الغني بالأكسجين من الوصول إلى جزء من الدماغ، ولكن هل تعلمي أن نسبة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مرتبطة بنظامك الغذائي؟

أطعمة صحية تحمي من السكتة الدماغية:

الشوكولاتة

أظهرت دراسة سويدية أن تناول الشوكولاتة مرتبط بالتقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند الرجال، وأظهرت الدراسة، التي شملت 37103 رجل، أن الرجال الذين تناولوا الشوكولاتة لمدة 10 سنوات، انخفضت لديهم الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17% ، مقارنة بأولئك المعرضين لخطر السكتة الدماغية.

مصادر البروتين

إن زيادة تناول البروتينات بمقدار 20 غراماً يومياً قد يقلل من خطر السكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 26٪، هذا ما أكّدته دراسة عن السكتة الدماغية نشرت في مجلة Neurology عام 2014، ويعتبر العدس، المكسرات، والبذور هي مصادر جيدة من البروتين وكذلك المواد الغذائية والألياف الأخرى.

الحمضيات

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات من تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند النساء.

منتجات الألبان قليلة الدسم

يساعد استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة Stroke، وأظهر البحث أن البالغين الذين يستهلكون منتجات الألبان قليلة الدسم على مدى 10 سنوات هم أقل عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 12%.

ويفسر الفيتامين D الموجود في منتجات الألبان قليلة الدسم، انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بفضل تأثيره على منع ارتفاع ضغط الدم.

الفواكه والخضروات

لكل 200 غرام إضافي من الفاكهة تضيفونه إلى نظامكم الغذائي كل يوم، تقللون من خطر السكتة الدماغية بنسبة 32 %، فالخضراوات الورقية والفواكهة كالتفاح والكمثرى توفر حماية كبيرة من السكتات الدماغية خصوصاً أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الصحية، والألياف.