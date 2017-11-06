السمسم غذاء ودواء لطفلك

بذور السمسم تشكّل غذاءً ودواءً للإنسان في آنٍ واحد، كونها غنيّة بالبروتينات، والأحماض الدهنيّة، والمركبات الفلافونيّة المضادّة للأكسدة، لذا فهي فعّالة في الوقاية من السرطانات، كما تُستخدم في علاج الدوار، وتشوّش الرؤية، وطنين الأذن، والإمساك، كما تستخدم لإدرار الحليب لدى المرضعات، وتقلّل من الإصابة بأمراض القلب، ولها دور كبير في ضبط مستوى السكّر في الدم، وضغط الدم، وتنظّم عمليّة تخثر الدم، وهو مهمّ في تكوين البروتينات، وتدخل في عمل الأنزيمات، وعمل الجهاز المناعيّ والجهاز العصبيّ، ويُعتبر السمسم مهدّئاً للأعصاب، كما يُحسن من وظائف الدماغ ويقوّي الذاكرة.
فوائد السمسم الصحية للأطفال
وللحصول على فوائد السمسم من الممكن تناول بذوره كما هي أو طحنها وعمل مسحوق منها، إلا أنه في كلتا الحالتين ستتحقق نفس الفائدة، ويقدم السمسم فوائد كثيرة جداً للأطفال، وهي:
- لإحتوائه على الأملاح المعدنية وخاصةً الكالسيوم والفسفور فإنّه مهمّ جدّاً لنموّ العظام بشكل صحّيّ وسليم للأطفال.
- كما أنّه يقي من الإصابة بأمراض العظام وخاصةً هشاشة العظام، لغناها بالبروتينات والأحماض الدهنيّة والأملاح المعدنيّة فإنّها تُساعد على النموّ السليم للعضلات.
- تُعتبر بذور السمسم مفيدة جدّاً لتقوية الدم، لغناها بالحديد الذي يمنع حدوث فقر الدم.
- يعمل على تقوية الجهاز المناعيّ، بحيث تجعله أكثر مقاومةً للأمراض المختلفة.
- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الالتهابات وتحمي الخلايا والأنسجة.
- فيه نسبة كبيرة من الكالسيوم التي يحتاجه الطفل لنمو عظامه بشكل سليم ففي كل 100 غرام سمسم يوجد 60 ميليغرام كالسيوم.
- يمد الجسم بالطاقة فهو من المواد التي تحتوي نسبة عالية من الطاقة لكن لا يجب الإكثار من تناوله فهو يحوي كمية غير قليلة من السعرات الحرارية.
- يساعد في حماية طفلك من الإصابة بالتهاب الكبد واليرقان.
- يفيد في علاج تسوس الأسنان كونه يحتوي على الكالسيوم ويعمل السمسم على حماية أسنان طفلك ومعالجتها من التسوس.
- فيه نسبة من الدهون غير المشبعة المفيدة للأطفال.