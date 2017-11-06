السمسم غذاء ودواء لطفلك

بذور السمسم تشكّل غذاءً ودواءً للإنسان في آنٍ واحد، كونها غنيّة بالبروتينات، والأحماض الدهنيّة، والمركبات الفلافونيّة المضادّة للأكسدة، لذا فهي فعّالة في الوقاية من السرطانات، كما تُستخدم في علاج الدوار، وتشوّش الرؤية، وطنين الأذن، والإمساك، كما تستخدم لإدرار الحليب لدى المرضعات، وتقلّل من الإصابة بأمراض القلب، ولها دور كبير في ضبط مستوى السكّر في الدم، وضغط الدم، وتنظّم عمليّة تخثر الدم، وهو مهمّ في تكوين البروتينات، وتدخل في عمل الأنزيمات، وعمل الجهاز المناعيّ والجهاز العصبيّ، ويُعتبر السمسم مهدّئاً للأعصاب، كما يُحسن من وظائف الدماغ ويقوّي الذاكرة.

فوائد السمسم الصحية للأطفال

وللحصول على فوائد السمسم من الممكن تناول بذوره كما هي أو طحنها وعمل مسحوق منها، إلا أنه في كلتا الحالتين ستتحقق نفس الفائدة، ويقدم السمسم فوائد كثيرة جداً للأطفال، وهي: