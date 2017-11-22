السمك والمكسرات تمنع تساقط شعرك

يؤدّي النّظام الغذائي الذي تتبعينه دوراً هامّاً جداً في حماية شعركِ من التّساقط. لذلك عليك الاهتمام بالعناصرالغذائيّة التي تمنع تساقط شعركِ، وهي:

– الأسماك:

يتكوّن الشعر في الأساس من البروتين، وهذا يعني أنّه من الأفضل تناول مصادر البروتين لتقوية الشّعر خصوصاً اللحوم الخالية من الدّهون، حيث إنّ البروتينات الموجودة في الأسماك تحتوي على نسبةٍ أقلّ من الدّهون التي تتسبّب في زيادة هرمون التستوستيرون، كما أنّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين تناول الأطعمة الغنية بالدّهون وارتفاع مستويات التستوستيرون، وهو ما يؤثّر على تساقط الشّعر.

– المكسرات:

الجوز، اللوز، الفواكه المجففة كالتمر والزبيب كلّها تساعد في الحفاظ على قوّة شعركِ وتحميه من التّساقط، حيث انّ ألمكسرات غنيّة جداً بالأوميجا 3، والأوميجا 6، والبروتين، وفيتامين B6، فيتامين E، الحديد، الزنك، السلينيوم، والعديد من العناصر الغذائية.

– السبانخ:

يعمل على مكافحة تساقط شعركِ بشكلٍ جيّد، فهي مصدرٌ غنيّ بالبيتاكاروتين، وحمض الفوليك، وفيتامين B، C، وE، كما يحتوي على نسبةٍ كبيرة من الأوميجا 3، والمعادن كالحديد، الكالسيوم، الماغنسيوم، والبوتاسيوم، ما يساعد على تقوية فروة الرّأس وتحفيز إنتاج الزّيوت الطبيعيّة وتقوية بصيلات شعركِ.

– البيض:

يُعرف البيض بقدراته على تقليل تساقط الشّعر بفعّالية، نظراً لاحتوائه على فوائد غذائيّة عديدة، كما يحتوي البيض على نسبةٍ كبيرةٍ من الأوميجا 3، الحديد، الزنك، البروتين، وفيتامين B المركب، لذلك، فإن كنتِ تعانين من نقصٍ في أيّ من المعادن والفيتامينات، يُنصح بأن تتناولي البيض للحصول على الجرعات الغذائية اللازمة لترطيب وتقوية بصيلات شعركِ.

– البقوليات:

تعتبر هامّة جداً لتقوية شعركِ، فالفاصوليا، وفول الصويا، والفول، والحمص كلّها مصادر جيّدة للبروتين، كذلك، فإنّ البقوليات والعدس غنيّة بفيتامين E الذي ينشّط الدورة الدموية، ما يزيد تدفق الدم إلى فروة الرّأس وبالتالي تقوية شعركِ وحمايته من التّساقط.

لذلك يجب أن تدخلي كلّ العناصر الغذائيّة السابقة إلى نظامكِ الغذائي من أجل الحفاظ على شعرٍ قوي وحمايته من التّساقط.