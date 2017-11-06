السوبر ستار أيمن الأعتر يعود من جديد ” الله يستر”

بعد غياب طال كثيراً، عاد الحائز على لقب “سوبر ستار” منذ عدة سنوات أيمن الأعتر بأغنية جديدة وبأسلوب جديد مع المنتج والمؤلف والموزع الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي.

يطل السوبر ستار الليبي أيمن الأعتر من جديد بأغنية لم نألفها منه في أغانيه العديدة التي سبق وسجلها بصوته منذ حصوله بتفوّق على اللقب الغنائي العالمي. وهذه المرّة، ومن ضمن مشروع “آوت أوف ذا بلو” الذي يرعاه وينتجه الفنان جان ماري رياشي، يغني أغنية جديدة “الله يستر”، كتبها ولحنها سما، ووزعها جان ماري وسجلها في ستوديوهات “جي أم آر ستوديوز”.

ومنذ انطلاقة هذه السلسلة المتجدّدة من الأغاني والفيديو كليبات المختلفة، حرص الفنان جان ماري رياشي المجيء بأهمّ المواهب والأصوات لتأتي الموسيقى بشكل جديد ومميز وملفت من لبنان إلى العالم. وهذه المرّة، جاء بالفنان الشامل والمخضرم بطريقته بالعزف على عدد كبير من الآلات الموسيقية، ناصر مخّول. واستغل كل مواهبه وبطريقة جميلة جداً، ليكون حاضراً في هذه الأغنية وموسيقاها.

كليب الأغنية صورّه المخرج جيلبير بو زيد. وقد اعتمد في هذا الكليب طريقة مختلفة جذرياً عن كل الكليبات التي سبق تصويرها وإنتاجها. وقد اعتمد السوريالية والخيال العلمي والتصوير بالطريقة الخرافة العلمية والـ”غرافيك”.

وعن تصوير الأغنية، تقول المنتجة المنفّذة للبرنامج مي نصّور من شركة “سينك ميديا”: “لقد كان أيمن الأعتر مثالاً للفنان الملتزم، والمطيع لتعليمات المخرج وفريق التصوير. وهو شخصية محبّبة جداً، كان موهوباً في التمثيل كما في الغناء، له شخصية محببة جداً، وكلنا اعتبرناه فناناً خلوقاً بكل معنى الكلمة، لأنه كان مريحاً جداً، ولا يزعج أبداً”.

لمشاهدة شريط تصوير وتنفيذ العمل، يمكنكم الضغط على الرابط الآتي:



ولمشاهدة الفيديو كليب يمكنكم الضغط على الرابط الآتي:

