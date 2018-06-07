اعتمدي على السونا لتخلصي بشرتك من السموم

اذا كنت تبحثين عن راحة لجسمك ومنحه الصحة، إذاً عليك التوجه إلى “الساونا” فهي من أبرز الطرق المتبعة للحصول على بشرة نضرة ونقية وصحيه، تعرفي على فوائد الساونا للبشرة..

– من الفوائد الرئيسية التي توفّرها الساونا لبشرتك هي تنظيفها بعمق مع التخلّص من السموم المتراكمة في المسام. فمن خلال التعرّق يتم إخراج كل السموم والعوامل المضرة بالبشرة المتسربة إلى المسام.

– يعتبر استعمالك الماء البارد على البشرة عند الجلوس في الساونا يزيد من انقباض المسام لديك، وهو ما يحول دون دخول السموم إلى داخلها، ويمنح بشرتك الرونق والإشراق الذي تحتاجين إليه لتتألقي في إطلالاتك اليومية العادية.

– تعتبر الساونا مفيدة للبشرة الدهنية حيث تظهر الشوائب بشكل واضح عليها، نتيجة الإفرازات الكثيرة التي تنتج عن المسام، لذا إن كنت تملكين بشرة دهنية، فإن اللجوء إلى الساونا يساعد في التخفيف من هذه الإفرازات ليمنحك بشرة نضرة ومشرقة.

– تساعد الساونا على تنشيط الدورة الدموية من خلال التدليك الذي تقومين به للبشرة، وهذا ما يساهم في وصول الدم إليها للتخفيف من البهتان في اللون والتمتع ببشرة مشرقة، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يحسّن من عملية تجديد الخلايا الجلدية ويحول دون جفاف بشرتك، لا سيما إن كنت تملكين بشرة جافة تظهر عليها التجاعيد بسرعة كبيرة.

– تساعد الساونا أيضاً في التخلّص من البقع السوداء والبنية التي تظهر على البشرة، خصوصاً وأنها تساهم في تقشير البشرة والقضاء على الجلد الميت الذي يعيق نموّ الخلايا الجلدية الجديدة، وبالتالي تعمل الساونا على منحك بشرة موحّدة اللون خالية من الشوائب والبقع الملوّنة.