الشاب خالد الأعلى أجرا وضيف فوق العادة بمهرجان “جربة أوليس” الدولي

يشارك النجم الجزائري والعالمي الشاب خالد في الدورة 41 من مهرجان “جربة أوليس” الدولي بتونس، المقرر انطلاقه يوم 17 يوليو الجاري ويستمر إلى غاية 16 أغسطس القادم كضيف فوق العادة، ويحي ملك الراي الجزائري رفقة العديد من النجوم العرب سهرات المهرجان، نذكر من بين المشاركين مارسال خليفة وناصيف زيتون والفنانة لينا شماميان والجزائري عبدو درياسة.

إذا جمهور الشاب خالد على موعد مع حفل سيقام خارج مسرح الهواء الطلق بالمنطقة السياحية، بهدف تمكين أكبر عدد من الجمهور للحضور والاستمتاع بأجمل ما سيغنيه.

ويرتقب أن يحضر حفل خالد نحو 7 آلاف شخص، ويجري الحديث أن أجر خالد يعد الأعلى في المهرجان، بما لا يقل عن سقف 43 ألف أورو.

ومن النجوم الجزائريين الذين سيشاركون في سهرات هذا المهرجان إحياء سهرة الافتتاح للفنان الجزائري عبدو درياسة، رفقة فهمي الريحاني في سهرة تحمل شعار”جربة تستضيف الجزائر”.

أما فيما يتعلق بالسهرات التونسية فإنه يحييها كل من الفنانة يسرى محنوش التي تلتقي بجمهورها في سهرة الاختتام وإلى جانب بلطي ونور شيبة وحسان الدوس، وتمت برمجة عرض “جربة حكاية” للفنان قيس المليتي، وبالإضافة إلى العمل الاستعراضي “الدراقا” لبسام الحمراوي ونوفل الورتاني.

يذكر أنه بعد غياب سنة واحدة يعود مهرجان أوليس جربة، ومن المقرر أن يشهد 12 عرضا فنيا، وكذا العديد من العروض السياحية على مستوى الساحات، كون جزيرة جربة تعتبر من أهم المناطق السياحية في تونس، وتستقطب سنويا ما لا يقل عن 1 مليون سائح، يتدفقون عليها من تونس ومن خارجها.