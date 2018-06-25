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الشاب خالد يواصل مفاجأة جمهور موازين من دي جي سنايك إلى سعد رمضان

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يونيو ٢٥ ,٢٠١٨

للسنة الثانية على التوالي اختار الفنان الجزائري “الشاب خالد” مفاجأة جمهور مهرجان موازين – إيقاعات العالم، من خلال ظهوره في فقرة الفنان اللبناني “سعد رمضان” الذي أحيا حفله، مساء السبت، على منصة النهضة إلى جانب مواطنه “مروان خوري”، حيث صعد “خالد” المنصة رغم وعكته الصحية عقب الكسر الذي تعرض له في ساقه اليسرى، وأدى رفقته أغنيته الشهيرة C’est la vie

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يفاجئ فيها الشاب خالد جمهور موازين، حيث شهد حفل “دي جي سنايك” الذي أحياه على منصة السويسي خلال الدورة الماضية، صعود الفنان الجزائري حيث أدى حينها أغنيتيه “دي دي” و”عبد القادر.”

وكان الفنان الجزائري الشاب خالد الذي يحمل الجنسية المغربية قد طرح مؤخرا أغنية حماسية لمساندة المنتخب المغربي خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم الجارية أطواره بروسيا، تحت عنوان “موروكو فوريفر” وهي كلمات الشاعر الغنائي الكويتي “مصعب العنزي” ولحن “رضوان الديري.”

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