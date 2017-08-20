استخدام الشاليمو في الشرب والعلكة من أهم الأسباب وراء الشعور بالانتفاخ

تشعرين أحياناً بالانتفاخ المفاجئ والذي يجعل يومكِ صعباً، وتسألين نفسكِ عن أسباب حدوث ذلك وعما إذا كان تناولك أطعمة تسبب هذا الإحساس، لكن ليس دائماً ما تتناوليه من أطعمة هو السبب، فهناك أسباب أخرى.

اسباب الانتفاخ

تناول المشروبات الغازية من أهم أسباب الإحساس بالانتفاخ المفاجئ.

استخدام الشاليمو لتناول المشروبات الباردة وخصوصاً الغازية، يدخل كثيرًا من الهواء لمعدتكِ، ولهذا يحدث إحساس بالثقل الشديد والانتفاخ.

عدم الانتباه لأنواع الخضروات، التي تتناولينها، فقد تكون مغذية وصحية جداً، ولكن لا تنسي أن بعضها سبب في الانتفاخ، مثل الكرنب والبروكلي، لأنها صعبة في عملية الهضم.

تناول منتجات الألبان بكثرة، فهي من أكثر المنتجات، التي تحتاج وقتاً طويلاً للهضم، لذا تناولي كميات معقولة منها ولا تفرطي في تناولها.

مضغ العلكة بهدف تسهيل عملية الهضم، إذ يلجأ إليها كثير من الناس بعد تناول وجبة دسمة، ولكن في الوقت نفسه فإن عملية المضغ المستمرة تكون سبباً لدخول كميات كبيرة من الهواء إلى البطن.

عدم مقاومة الأكلات الشهية، حتى وإن كانت غير صحية، مثل البطاطس المحمرة، التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، وهو ما يسبب الانتفاخ.

تناول التفاح من أكثر النصائح الغذائية المفيدة، وذلك لكونه وجبة متكاملة ويشعركِ بالشبع، ولكن احتوائه على الألياف العالية قد يكون سبباً في صعوبة الهضم.

الإفراط في تناول الطعام، حتى بعد الإحساس بالشبع أو تناول الطعام بصورة سريعة دون تمهل، فهذا سيجعلكِ تشعرين بالانتفاخ وعدم الراحة طول اليوم.