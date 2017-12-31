الشاي الأسود والكاري يخلصاك من الشيب المبكر في وقت قصير

كثيراً ما تعاني المرأة في عمر الشباب من ظاهرة ظهور الشيب المبكر بسبب عوامل وراثية محضة، ولعل المداومة على صبغ الشعر باستمرار ليست الحل الوحيد في ظل وجود حلول أخرى سهلة ووقائية، تجعلك لا تقدمين على استعمال صبغة الشعر التي تحتوي على مواد كميائية، بل سوف تستبدل بخلطات طبيعية مغذية للشعر وتحافظ على صحته وبريقه وسواد لونه لفترة أطول من الصبغة وفي ظرف زمني قصير.

أقبلي على خلطة الشاي الأسود المثيرة والتي تجعل شعرك في مأمن من الشيب، حيث يعرف الشاي الأسود بأنه غني بمضادات الأكسدة ويعمل على نمو الشعر ويمنحه لونا داكناً ومفعماً باللمعان.

أما طريقة تحضير خلطة الشاي الأسود بسيطة وسهلة، تبدأ بغلي الشاي الأسود على النار، ويضاف إليه بعد ذلك ملعقة صغيرة من الملح ويترك على النار لمدة 3 دقائق ثم تطفأ النار، وعندما يبرد يتم وضعه على الشعر بعد غسله بالشامبو ، ويترك خليط الشاي في الشعر لمدة 5 دقائق، ثم يغسل بالماء، ومن الضروري تكرار العملية مرتين في الأسبوع.

وتوجد طريقة ثانية بديلة ومهمة بالنظر إلى نتائجها الجيدة، تتمثل في استعمال الكاري الغني بفيتامين “ب”، الذي يساعد الجذور على إفراز مادة الميلانين، التي تحافظ على لون الشعر، بل وتغذيه حتى يبقي على لونه لأطول فترة زمنية، لذا امزجي ملعقة صغيرة من الكاري مع كوب صغير من زيت جوز الهند، ويوضع على النار لمدة 8 دقائق، وعندما يبرد الخليط يثبت على الشعر مرتين في الأسبوع قبل الخلود إلى النوم، ويشترط أن يغسل الشعر بعد ذلك.