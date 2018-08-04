فائدة جديدة تنضم لقائمة فوائده الكثيرة….. الشاي الاخضر يحمي من الزهايمر

لاحظنا كم الدراسات التي كشفت عن أهمية الشاي الأخضر لصحة أجسامنا ودوره في خفض الوزن والتخفيف من الألم والتوتر وغيرها بل لا زالت الدراسات والأبحاث التي تجرى عليه تكتشف المزيد من فوائده لصحتنا لعل آخرها تلك التي أجريت على مدى قدرة مركبات الشاي الأخضر على خفض مخاطر الإصابة بعدة أمراض مثل السرطان وضغط الدم والكوليسترول وحتى مرض الزهايمر.

فقد أظهرت دراسات حديثة أن هناك مركب داخل الشاي الأخضر يُعرف باسم EGCG، يمكنه التحسين من أداء جزء معين من الجسم، أي الدماغ.

حيث قدمت مركبات الشاي الأخضر لـ12 متطوعاً، لمراقبة أدمغتهم ومعرفة التغييرات داخل مناطق معينة فيها. وبعد أربع جرعات أسبوعية من تناول المشروب، أظهرت الدراسة تحفيز مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة العاملة.

وتنامى الاهتمام بالفوائد المعرفية للشاي الأخضر منذ هذا البحث، ليركز على قدرة الشاي على تحسين أعراض الاضطرابات العصبية أو النفسية.

كما أظهرت دراسة أخرى، أن مركب الـEGCG الموجود في الشاي الأخضر، يمكنه تحسين أعراض متلازمة داون، التي تصيب بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف طفل سنوياً، وهي حالة وراثية تنتج نسخة إضافية من كروموزوم 21.

وقد أجريت الدراسة على 87 شخصاً مصاباً بمتلازمة داون، أعطي نصفهم حبوب تحتوي على المركب لمدة 12 شهراً، وأعطى النصف الآخر علاجاً وهمياً.

وأظهرت الدراسة أن المجموعة التي أعطيت مركب الـEGCG، كان أداؤها أفضل في اختبارات الذاكرة البصرية، والقدرة على السيطرة على الاستجابات والتخطيط أو إجراء العمليات الحسابية. كما كشف مسح للدماغ عن تحفيز الاتصال بين الخلايا العصبية وتحسين مناطق الدماغ المتصلة باللغة أيضاً.