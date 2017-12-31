الشمندر يخلصك من القشرة والتقصف ويطيل شعرك

في ظل وجود العديد من المصادر الطبيعية التي تفيد في العناية بالشعر وإنهاء مشاكل تقصفه وتساقطه، وبالتالي استعادة بريقه ولمعانه بعيداً عن مشاكل حكة فروة الرأس والقشرة المزعجة، لكن من أنجعها نذكر الشمندر الذي تسمح خلطته بتطويل الشعر ومنع جفافه وتساقطه، وإلى جانب إنهاء جميع المشاكل التي يعاني منها بفعالية عالية بفضل خصائصه الجمالية المتعددة، على اعتبار أن هذه النبتة الصحية غذائياً، غنية بالمعادن والبروتينات وكذلك الألياف.

بات من الضروري الاستعانة بالشمندر من أجل العناية الفائقة بالشعر، وبهدف التمتع بإطلالة ساحرة من خلال معالجة المشاكل التي يعاني منها الشعر والمساهمة في إطالته بشكل ملفت.

يسمح الشمندر بتقوية بصيلات الشعر، وبعد ذلك يمكن الوقوف على منع تساقطه وتكثيف حجمه، كون الشعر الصحي يتمثل في مدى كثافته وطوله.

وإذا كنت تعانين من حكة فروة الرأس، يمكن التخلص منها بواسطة خلطة الشمندر، إلى جانب التخلص بشكل نهائي من القشرة، ومع المداومة على الاستعمال يمكن الحصول على شعر انسيابي ولامع سهل التمشيط.

ومن بين طرق استعمال خلطة الشمندر المذهلة، نذكر أنه يتم غلي الشمندر في الماء، وعندما يصبح فاتراً تدلك به فروة الرأس بشكل يومي ومن دون انقطاع إلى غاية الوصول على النتائج المنتظرة.

وينصح مزج مغلى الشمندر مع الخل لتدليك فروة الرأس، قبل عملية غسل الشعر حيث يترك لمدة زمنية، إلى جانب وجود خيار مزج مغلى الشمندر مع زيت جوز الهند.