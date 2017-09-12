قدمي الشوفان لطفلك..لتحمي جسمه من الأمراض

يعتبر الشوفان من الأطعمة ذات الأهمية الكبيرة، وذلك لأنّه صحّي جداً، بفضل غناه بالفيتامينات والمعادن أو الألياف التي تشعر بالشبع لوقت طويل، وهو ليس غذاءاً صحياً للكبار فقط بل للصغار أيضاً، بفضل فوائده العديدة لهم، مثل:

– أن الشوفان يعمل على تقوية الذاكرة لدى الأطفال، بالإضافة إلى زيادة تركيزهم وأدائهم المعرفي والإدراكي.

– يعتبر مفيد جداً لصحة الجهاز الهضمي لدى الأطفال إذ يعمل على تقويته، لأنه يحتوي على الألياف التي تساعد في عملية الهضم والتخلّص من الإمساك.

– يحمي جسم الأطفال من الأمراض التي قد يتعرضون لها لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

– يعمل على تقوية الأسنان والعظام لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومنها الكالسيوم.

– هناك أطفال يعانون من الإمساك المتكرر، لذا يعطى الشوفان لهم لأنه يعتبر من المليّنات للمعدة.

– يعتبر الشوفان من المهدّئات التي يمكن إعطاؤها للأطفال لأنه يشعرهم بالاسترخاء والراحة.

– يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات، كما يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الأطفال لنموّهم وتطوّر أجسامهم.

– يلعب دوراً مهماً في تقوية الجهاز المناعي، وذلك من خلال زيادة قدرة الخلايا المناعية المختلفة التي تعمل على مكافحة العدوى الفيروسية، وغيرها من الأمراض.