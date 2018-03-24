مرطب طبيعي من الشوكولاتة يجنب شفتيك التشقق في الشتاء

تتأثر منطقة الشفتين كثيراً بفعل فصلي الخريف والشتاء، وعادة ما تصاب بالجفاف والتشقق، ما يجعل المرأة تسارع في إيجاد مرطب يناسب بشرتها، للتخلص من جميع الشوائب العالقة، وإذا كنت في حاجة إلى مرطب رائع تكون نتائجه مضمونة، ننصحك بتحضير مرطب الشوكولاتة في المنزل لتجنب تشقق الشفاه في الشتاء.

تحتوي الشوكولاتة في مكوناتها على كل من الزبدة والحليب وبعض الفيتامينات الضرورية التي توفر للبشرة الليونة وفوق ذلك تغذيها، لكن اليوم سوف تحضرين منها مرطباً مثالياً حتى تتألقي بشفاه رائعة، لذا يجب وضع قطعتين من الشوكولاتة في وعاء زجاجي وتترك حتى تذوب، ثم يتم مزجها مع ملعقة صغيرة من الفازلين وكذا ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الضروري والفعال بفضل قدرته الفائقة على الترطيب المستمر.

ومن أجل إذابة الشوكولاتة بسهولة ضعي كمية من الماء الساخن في وعاء زجاجي كبير، ثم ضعي فوقه وعاء صغير يوضع فيه الشوكولاتة حتى تذوب جيداً، وعقب ذلك امزجيها مع الفازلين وزيت جوز الهند، واحتفظي بهذا المرطب في علبة أحمر الشفاه، وبعد ذلك ضعيه في الثلاجة، وعقب مدة زمنية سيكون مرطب الشوكولاتة جاهزاً، مع إمكانية إضافة القليل من السكر الأسمر لأنه جيد للشفاه بل و قادر على إزالة أي القشور والخلايا الميتة المتراكمة بمنطقة الشفتين.