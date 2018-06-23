الشيف علي خليل يقدم لقارئات اليقظة وصفة الشيشبرك السورية

الشيشبرك باللبن يعدّ طبق الشيشبرك أحد الوصفات التي جاءت إلينا من المطبخ السوريّ؛ وهو طبق لذيذ امتدت شهرته إلى مختلف البلدان العربيّة، ونقدم في هذه المقالة طريقة عمل الشيشبرك باللبن، ومقادير العجينة والحشوة التي نذكرها تكفي لصنع ثمانين حبة من الشيشبرك، أما اللبن فهو كافٍ لطبخ ما يقارب العشرين حبة -كمية الشيشبرك كبيرة هنا على اعتبار أنك قد ترغبين في تفريز بعض منها للطبخ لاحقاً-.

المكونات كأسان من الطحين. كأس من الماء. ملح. ملعقة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

مكوّنات الحشوة وقية من لحمة العجل المفرومة. حبة متوسطة الحجم من البصل. ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. ملح. فلفل أسود. ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكّلة. رشة من جوزة الطيب. رشة من القرفة.

مكونات اللبن كيلو غرام من اللبن. ملعقة صغيرة الحجم من النشا. نصف كأس من الماء. فصان من الثوم المهروس. ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الخضراء. ملح، وفلفل أسود حسب الرغبة. نصف مكعّب من مرق الدجاج.

طريقة التحضير استعدّي بداية لتحضير العجينة، اخلطي مكوّنات العجينة المذكورة في الأعلى ومن ثم اعجنيها جيّداً، ولفّيها بعد ذلك بكيس بلاستيكي، ودعيها لترتاح جانباً حوالي خمس عشرة إلى ثلاثين دقيقة.

جهّزي الحشوة باتّباعك للتالي: أحضري مقلاة كبيرة، ثمّ شوّحي البصل مع الزيت، إلى أن يذبل، بعد ذلك أضيفي اللحم وقلّبي الخليط على نار عالية، إلى أن تلاحظي تغيّر لون اللحم.

أضيفي البهارات والملح، وكذلك الفلفل إلى اللحم، ومن ثم انتظري إلى أن تنضج اللحمة، بعد ذلك ضعيها في مصفاة ودعيها جانباً.

الآن جاء دور تشكيل الشيشبرك؛ رقّي العجينة المجهّزة بالمرقّ أو الشوبك، إلى أن تصبح رقيقة، ومن ثمّ أحضري قطّاعة صغيرة وقطعيها إلى دوائر، وإن لم تتوفر لديك القطاعة فلا بأس من استخدام فنجان القهوة للغرض نفسه.

خذي كل دائرة وضعي كمية مناسبة من الحشوة بداخلها، ومن ثم أغلقيها بحيث تأخذ شكل نصف الدائرة أو قطعة السمبوسك، بعد ذلك خذي طرف حبة الشيشبرك وضعيه على الطرف الثاني للحبة بحيث يلتصقان مه بعضهما، ويخرج الشكل النهائي للحبة كالقبعة.

أحضري صينيّة، وصفّي حبات الشيشبرك فيها، ومن ثم اخبزيها على الرف السفلي الشبكيّ للفرن، وذلك على درجة 230 مئويّة، إلى أن تتحمّر من الأسفل، ومن ثم انقلي الصينيّة على الرف الأعلى للفرن، حتى يتحمّر وجهها على نار عالية، سبب تحميرها على نار عالية هو لتجنّب فتح حبات الشيشبرك.

أخرجي حبات الشيشبرك من الفرن ودعيها تبرد، وخذي الكميّة التي تريدينها للطبخ، ويمكنك وضعها في أكياس ومن ثم تفريزها في مجمد الثلاجة إن أردت الطبخ لاحقاً.

لطبخ الشيشبرك، ذوّبي النشا في الماء البارد، ومن ثم ضعيه على قدر فيه اللبن، وضعي القدر على درجة حرارة متوسطة، وحرّكي باستمرار حتى الغليان.

بعد غليان اللبن، أضيفي إليه الفلفل والملح ونصف مكعب مرق الدجاج، ومن ثم أضيفي حبات الشيشبرك، واتركيها على نار بين المتوسّطة والهادئة، لمدة تتراوح بين الثلاثين دقيقة والخمس وأربعين دقيقة، أو حتى تلاحظين أنّ حبات الشيشبرك قد نفشت.

أحضري مقلاة صغيرة وقلّبي فيها الثوم والكزبرة، ومن ثم أضيفيهما فوق الشيشبرك، وأخيراً قدّمي طبق الشيشبرك مع الأرز بالشعيريّة.