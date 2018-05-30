الصبار.. كنز جمالك الخفي

الصبار ذلك الكنز الجمالي الغائب عن بيوتنا والذي استخدم منذ آلاف السنوات كعلاجا طبيعيا تستخدمه النساء للحصول على شعر صحي وبراق وبشرة خالية من الشوائب.

إن السر يكمن في هلام الصبار تلك المادة النقية الشفافة التي تكمن في لبه، فهو فعال جدا باستخدامه كسنفرة منظفة لفروة الرأس لإزالة الخلايا الميتة المتراكمة والتي تعمل على سد بصيلات الشعر، مما يسمح للشعر بالتنفس والنمو، كذلك فهو يزيل قشرة الرأس بما يحتويه من خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات مما يعمل على تهدئة فروة الرأس وجعلها نظيفة وصحية، هذا بالإضافة لما يمنحه من نعومة وسلاسه خاصة في حال تم خلطه بقليل من زيت الزيتون فإن النتائج ستكون مدهشة.

إن الصبار نبات يمتد نفعه تجميليًا ليشمل أيضا فوائد جمة للبشرة ليس فقط من الناحية التجميلية ولكن أيضا من الناحية العلاجية، فهو يفيد في حالات الحروق وحروق الشمس ولدغات الحشرات ويعد مهدئ ومسكن فعال في مثل تلك الحالات بما يحتويه من عناصر غنية كالغلسيرين وكربونات الصوديوم والسوربيتول وغيرها من المواد التلطيفية كما أنها يستخدم كماسك فعال في علاج البشرة الدهنية والتخلص من حب الشباب والتصبغات الجلدية.

هذا بالإضافة لنتائجه الفعالة في شد البشرة والتلخص من التجاعيد والبقع الداكنة.

إنه حقا كنز جمالك الذي لا بد أن تداومي على استخدامه دون كلل أو ملل، لذا احرصي على الاحتفاظ بزرعة من نبات الصبار في شرفة مطبخك وداومي على استخدامه باستمرار وبشكل دوري كل أسبوع على كل من بشرتك وشعرك وسوف تذهلين من النتائج، المهم أن تبحثي عن الوصفة المناسبة للغرض المطلوب لتحصلي على أفضل النتائج.