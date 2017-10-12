الصحة والرشاقة والجمال يلتقون في معرض ضخم للمرة الثالثة

بحضور نجمي «السوشيال ميديا» خلود وأمين اللذين أضافا جواً جميلاً إلى المهرجان أقيم ملتقى الصحة والرشاقة والجمال، حيث التقطا النجمين العديد من الصور مع الجماهير ونقلا أجواء المهرجان ومنتجات المشاركين عبر حساباتهما. كما شهد الحفل حضور جانب كبير من الإعلاميين وممثلي القنوات الفضائية.

وقد شارك في «معرض الصحة والرشاقة والجمال في نسخته الثالثة » العديد والعديد من الجهات التي تعنى بالصحة والجمال والرشاقة للمرأة والرجل، من خلال مشاركة مختلف وكبرى عيادات التجميل وعيادات جراحة التجميل وعيادات الأسنان وشركات متخصصة بالمنتجات الصحية وشركات متخصصة بالمواد الطبية الخاصة بالبشرة والمعاهد الصحية ومراكز الحفاظ على الوزن.

وفي هذا الصدد تحدثت المدير العام لشركة «هيلث بلانيت» للمواد الغذائية والاتجار بالأدوية والمعدات والأجهزة الطبية سهام الزنكي: «إننا نتطلع من خلال مشاركتنا في المعرض، إلى مساعدة الجمهور على العيش بحياة صحية أكثر سعادة، وذلك من خلال طرحها لمزيج من المنتجات التي تحمل العلامات التجارية للمصانع العالمية الشهيرة، فضلاً عن امتلاكها المعرفة والخبرة في تقديم الخدمات الفريدة والمميزة للعملاء».

وأوضحت الزنكي: «أن الشركة تقدم خلال المعرض مجموعة من المكملات الغذائية (فيتامينات – معادن – أعشاب)، إضافة إلى منتجات رياضية صحية وغيرها»، مشيرة إلى أن الاهتمام والوعي بين الناس يزداد عاماً بعد عام للعيش بحياة صحية، وهو ما يجعل الشركة في وضع جيد لتلبية احتياجات السوق من خلال توسيع نشاطها وخدماتها وزيادة منتجاتها.

من جهتها قالت مديرة قسم مستحضرات العناية بالبشرة في شركة «علي عبدالوهاب المطوع» فؤادة يونس قائلة: «إن الشركة تشارك من خلال رعايتها الذهبية للمعرض بمنتجها الخاص بالعناية بالبشرة الذي أطلقته في الكويت (Bio-Oil) والذي يتكون من مستخلص نباتات وفيتامينات تساعد على تحسين مظهر الندوب وعلامات تمدد الجلد». وأضافت يونس أن هذه المشاركة تهدف إلى التواصل المباشر مع مستخدمي المنتجات والاستماع إلى آراء الناس والرد على استفساراتهم، وفتح المجال بشكل أكبر للتعريف بمنتجات الشركة المختلفة».

أما الدكتور أحمد سليمان مدير شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) فقال : «إننا نهدف إلى تقديم خدمة توعوية وتثقيفية للحضور حول كل ما يهم صحة المرأة وآخر المستجدات والمستحضرات التي تعتني بصحة وجمال المرأة»، وأشار سليمان إلى أن الشركة تعرض خلال هذا الحدث منتجات وثيقة الصلة بصحة وجمال المرأة مثل MEBO & MEBO SCAR الذي يعالج الحروق والجروح دون ترك أي أثر ما يحافظ على جمال الوجه و الجسم، وكذلك كريم الـDEXIPAN الذي يقي من جفاف وتشققات الجلد، لافتاً إلى أن تلك المنتجات تم تجريبها وأثبتت كفاءتها فضلاً عن كون أسعارها في المتناول.

بدورها قالت استشارية أمراض جلدية وتجميل الجلد بالليزر في (Skin Clinic) الدكتورة غنيمة العمر: «إن رعاية العيادة الذهبية لهذا الملتقى تأتي بهدف عرض الخدمات والمنتجات وأحدث التقنيات الحديثة لشد البشرة والخدمات والتقنيات الحديثة للأسنان»، كما أوضحت العمر أن العيادة تقدم خلال المعرض جميع خدمات العيادة وأقسام البشرة والليزر بما فيها حقن (الفيلرز والبوتكس) وقسم الأسنان، والعلاجات المتعددة وأحدث تقنيات شد البشرة وعلاج ترهلات الجلد من غير جراحة، جديراً بالذكر أن المعرض اختتم فعالياته بعدما شهد حضور جماهيري كثيف.