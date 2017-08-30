منتجع سانت ريجيس المالديف فومولي يقدم عرض “الصيف في جنة المالديف” احتفالاً بعيد الاضحى

يدعو المنتجع الحائز على جوائز عالمية أفراد العائلة والمتزوجين الجدد للاحتفال بعيد الأضحى في جزر المالديف مع باقة موسم الصيف الخاصة

يستمر منتجع سانت ريجيس المالديف فومولي بعروضه الخاصة بفصل الصيف لأفراد العائلة والأصدقاء للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى. ويوفر عرض “الصيف في جنة المالديف” من المنتجع فرصة للاسترخاء مع الأحباء في واحدة من الوجهات السياحة والاستجمام الأمثل في العالم.

وتتضمن الباقة المتوفرة حتى 30 نوفمبر 2017، العديد من المزايا الحصرية، بما في ذلك خصومات تصل إلى 20% على أسعار الغرف، وبوفيه إفطار يومي في مطعم ألبا، ومأكولات ومشروبات مجانية بقيمة 100 دولار أمريكي للشخص في اليوم. بالإضافة إلى مشروب الاستقبال مجرد وصول الضيوف. أما بالنسبة للأطفال، فيمكن لمن هم دون 12 عاماً الإقامة وتناول الطعام مجاناً.

ويمكن للضيوف الذين اختاروا باقة “الجنة في المالديف” الاستفادة من العرض المجاني للمأكولات والمشروبات في ستة من مطاعم المنتجع التي تقدم أطباقًا متنوعة من مختلف مطابخ العالم. كما يتم تقديم بوفيه إفطار مجاني في مطعم الفندق المفتوح على مدار اليوم، والذي يقدم أطباقاً مثل البيض المسلوق مع الصلصلة الهولندية والكمأة السوداء.

وبينما يسترخي الآباء على رمال شاطئ المالديف البيضاء، يمكن للأطفال الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة في نادي الأطفال. وتتضمن الأنشطة دروس اليوغا، أو جلسة تعليم مهارات الطبخ مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى ممارسات الفنون الإبداعية والحرف اليدوية التي تشمل الرسم وفن الأوريغامي. كما يضم المنتجع مرافق مخصصة لرعاية الأطفال.

ولإضفاء روح المغامرة والمتعة، يقدم مركز فومولي للغوص والرياضات المائية الفرصة للضيوف لاستكشاف الحياة في عمق البحر أو ممارسة الرياضات المائية الممتعة، مثل الغطس وصيد الأسماك في أعماق البحار وركوب الأمواج والتجديف وركوب الزوارق السريعة.

ويتميز المنتجع بتصميم يحاكي المحيط الطبيعي للجزيرة بمناطقها البيئية التي تتضمن البحيرة والشاطئ والساحل والغابة. وفي منتجع سانت ريجيس المالديف فومولي، يتمتع النزلاء برفاهية الإقامة في واحدة من 77 فيلا تنتشر في أنحاء الجزيرة على المناطق البرية أو المشيدة على منصة فوق المياه، وتضم جميع الفيلات حوض سباحة خاص.

ويضم إيريديوم الصحي في المنتجع ستة أجنحة علاجية خاصة للزوجين وغرفة بخار وساونا وحوض سباحة والذي يعتبر الأكبر بالمالديف للعلاج بضغط المياه البحرية المالحة، والذي يمكن التحكم بدرجة حرارتها. كما يستطيع الضيوف الاستمتاع باليوغا والتأمل، وصالة رياضية وملعب لرياضة التنس.

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