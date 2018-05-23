الطباخة ام سعود مالكة مطعم “الفوز كيتشن” رمضان زمان غير !!!!!

بالرغم من امتلاكها لمطعمين تديرهما بنفسها وبانفاسها واطباقها الكويتية التقليدية لاتزال “ام سعود” صاحبة “الفوز كيتشن” مصرة على انها طباخة وليست “شيف” ومقتنعه بان ماتقدمه في المطعمين اللذان تملكهما هو اصرار وثبات لن ينتهي لبقاء واستمراية الاكلات الكويتية التقليديه والتراثيه حاضرة بل ومنافسه لكل ما يقدم من اكلات واطباق جديدة على المجتمع الكويتي

ام سعود من واقع خبرتها في عالم الطهي وعن الاطباق الكويتية التقليدية التي تقدم في شهر رمضان اليوم وتختلف كثيرا عن قبل كان لها هذه التعليق عن الفرق بين رمضان زمان والان ….

ام سعود :

لو تكلمنا عن الفرق بين رمضان زمان ورمضان اليوم اقول بان هناك فرقا شاسعا رمضان زمان كان الاصالة والعراقة وكان كل شيىء له نكهة مميزة وطعم لا ينسى في كل شيىء ومن هذا المنطلق انا اعمل بكل جهدي ان تكون اكلات اليوم هي نفسها اكلات زمان بنفس النكهة والطعم واهم شي ” الحمسة” واضافت : اليوم اصبح لدى الاسر الكثير من الخيارات والاطباق الجديدة الدخيلة على مجتمعنا لكن الجيل الجديد يعشقها ويفضلها عن الاكل الكويتي مثل المعكرونات والفاست فوود لكن تبقى للاطباق الكويتية السيادة والتميز وتبقى هي الاصل

ماهي اكثر الاطباق التقليدية المطلوبه في شهر رمضان؟

كل ما يمت بصلة الاى الاكلات الكويتية التقليدية واهمها الهريس , الجريش , التشريب ولا اعتقد بان هناك اي بيت كويتي لا توجد على مائدة رمضان هذه الانواع من الاكلات

سمعت بانك بصدد اصدار كتاب عن الاكلات الكويتية التقليدية ؟

نعم واطلقت عليه اسم ” زوارة اول” وهو متخصص في الاكلات الكويتية وطرح في الاسواق مع بداية شهر رمضان الجاري