الطريقة الصحيحة والسهلة لكي الملابس

من الأعمال المنزلية التي كثيراً ما تؤرق المرأة، نذكر عملية كي الملابس حتى تبدو نظيفة ومفرودة، حيث تعكس أناقتك واهتمامك بكل صغيرة وكبيرة تتعلق بمظهرك الخارجي، لكن من أجل النجاح في عملية كي الملابس بطريقة صحيحة وسهلة، ننصحك بتجنب سلسلة من الأخطاء التي عادة ما ترتكبها المرأة دون قصد.

– تتطلب عملية كي الملابس استعمال طاولة الكي، التي تسهل عليك تقليب الملابس بشكل جيد، على اعتبار أن استعمال أي سطح للكي لن يساعدك على الكي بسهولة وبالشكل المطلوب.

– ننصح بكي الملابس الداكنة اللون على الجهة الخلفية، حتى لا تتسبب الحرارة العالية في بهتان درجة اللون، وبالتالي يفقد القماش لمعانه.

– ينبغي عند الكي عدم الضغط على المكواة، لأن الطريقة الصحيحة تتمثل في وضع المكواة على الملابس لبعض الوقت من دون تحريك ثم الانتقال لمساحة أخرى بخفة.

– من الأفضل عند شروعك في كي الملابس، القيام بترطيبها قليلاً برذاذ الماء أو بالبخار، لأن كيها جافة يصعب من المهمة، ويسمح ترطيبها بتسهيل عملية اختفاء التجاعيد من الملابس بشكل سريع.

– ابدئي بكي القطع السهلة التي لا تحتاج إلى درجة حرارة عالية، مثل قطع الحرير والبوليستر حتى لا تحترق هذه الأخيرة، ويأتي بعد ذلك القطن والكتان.

– لعل المواظبة على تنظيف المكواة ضروري، حتى لا تتسبب بقايا الرذاذ اللزجة أو الألياف الذائبة في إتلاف القماش، وينصح من حين لآخر تنظيف المكواة بواسطة معجون صودا الخبز ،عندما تكون باردة أو بعجينة تنظيف المكواة.

– أفرغي خزان المكواة بعد الانتهاء من عملية الكي من الماء، من أجل المحافظة عليها وتجنباً لتسرب أي قطرات للماء إلى داخل خيوط المكواة وبالتالي إتلافها من الداخل.