قد نجد أنفسنا نقدم كثيرا على قلي العديد من الأطعمة، ونميل إلى تناولها عن غيرها من المأكولات الطازجة، نظرا لأن الأطعمة المقلية لذيذة وفي نفس سهلة وسريعة التحضير، ولأن القائمة تضم العديد من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نذكر من بينها البطاطس والدجاج المحمر واللحم المقلي والأسماك والمقبلات والسناكس اللذيذة وما إلى غير ذلك، ولأن القلي يعد أحد أساسيات الطبخ، نقدم لك الطريقة المثالية لقلي صحي وسليم، حتى لا تقعي في أخطاء غير مقصودة قد تضر بصحتك وصحة أفراد عائلتك..

– حاولي استعمال الزيوت النباتية غير المشبعة بالدهون مثل زيت الذرة وعباد الشمس وزيت الفول السوداني وزيت بذور العنب وزيت العصفر وزيت الكانولا وزيت الأفوكادو، حيث تعمل هذه الزيوت النباتية على سرعة نضج الطعام بطريقة صحية وسليمة، و إلى جانب الطعام هناك المزيد من الفوائد الصحية التي تحتويها الزيوت النباتية.

– تحتاج منك عملية قلي احترافية وصحيحة توفير كمية من الزيت الغزير، لقلي مختلف أنواع الطعام حتى تلك القاسية التي تحتاج منك وقتا معتبرا حتى تنضج، ومن أفضل الزيوت للقلي الغزير نذكر زيت عباد الشمس، ولا يمكن وضع الطعام في المقلاة إلا بعد أن يسخن الزيت جيدا وعلى درجة حرارة عالية، وبعد وضع الطعام في المقلاة يجب أن تتم تغطيته تماما بالزيت.

– ينبغي الحذر من الأخطاء الشائعة المتمثلة في استعمال زيت القلي لأكثر مرة، حيث يصبح مادة خطيرة تضر بالصحة، لأنه يسبب أكسدة الزيت التي تهدد بظهور أمراض سرطانية.

لا تقبلي بقلي الطعام مرتين في البيت أو في المطعم مثل البطاطس النصف مقلية والمجمدة أو بعض الدجاج واللحوم المحضرة والتي تقلى للمرة الثانية، لأنها تزيد من نسبة الدهون الضارة بالجسم.

– يجب وضع الأطعمة المقلية على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد، وحاولي تناول الأطعمة المقلية مرة واحدة أسبوعيا حتى تتجنبي الزيادة في الوزن.

تعد عملية القلي بالتشويح السريع، من أحسن طرق القلي الصحية، حيث تستعمل ملعقة زيت واحدة من الأفضل أن تكون من زيت الزيتون، لكن هذه الطريق لا تتناسب مع قلي بعض أنواع الأطعمة منها الأسماك والبطاطس المحمرة، وبالموازاة مع ذلك فإنها تتناسب مع أصناف الدجاج المشوي والبصل والثوم وبعض أنواع اللحوم مثل الكبد والكلاوي، وعندما يسخن الزيت لمدة 3 دقائق على النار، يوضع الطعام المراد تشويحه، مع ضرورة استمرار التحريك حتى ينضج الطعام.