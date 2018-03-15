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العثور على ممثلة هندية شهيرة مشنوقة في غرفة نومها

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مارس ١٥ ,٢٠١٨

ذكرت جريدة “ذا إنديان اكسبريس” أن الشرطة الهندية عثرت على جثة الممثلة الهندية الشهيرة موميتا ساها مشنوقة في غرفة نومها.

صرحت الجريدة أن الشرطة تلقت اتصالا من الجيران، وبناءا على ذلك سارعت لاقتحام شقتها في ولاية كالكتا لتعثر على جثة الفنانة صاحبة ال 23 عاما وهي تتدلى مشنوقة في غرفة نومها.

بدأت التحقيقات على الفور للوقوف على ملابسات الوفاة. وتشير المصادر الى ترجيح سبب الحادثة على أنه “حالة انتحار”.

ومن خلال فحص حسابات موميتا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجد أنها كانت تعاني من حالة اكتئاب شديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما ذكر الجيران والمعارف أيضا أنها كانت قليلة في تفاعلها الاجتماعي خلال الشهور الماضية، إضافة الى ذلك فأنها كانت تميل الى العزلة والانسحاب مما يعزز من افتراضية أن يكون الحادث انتحار.

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