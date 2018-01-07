العدالة تبرئ غادة عبد الرازق

برأت محكمة جنح المعادي الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، من تهمة خدش الحياء التي وجهت لها عقب نشرها فيديو عبر موقع “أنستغرام”، بدت فيها بلباس وصف بالكاشف وغير المناسب، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالاستياء، ورغم اعتذار الفنانة الرسمي وبكائها بحرقة وتبريرها ما حدث، لكن حركت ضدها دعوى قضائية خلال الأشهر القليلة الماضية.

يبدو أن الفنانة غادة عبد الرازق التي احتفت بعيد رأس السنة الميلادية برفقة صديقتها، قد تخطت مشكلة الفيديو الفاضح الذي أدخلها أروقة المحاكم بعد تبرئة العدالة لها، وكانت قضيتها عرفت تطورات عقب قيام المحامي سمير صبري بتحريك دعوى قضائية ضدها، حيث اتهمها بارتكاب الفعل الفاضح، وأكد في عريضة الجنحة التي رفعها أن الممثلة غادة تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، ما كشف عن جزء حساس من جسدها وهو فعل خادش للحياء، وأشار إلى أن هذا الفيديو انتشر على نطاق واسع بفعل تداوله عبر “السوشيل ميديا”.

وبعد انفجار قضية الفيديو الفاضح خرجت غادة عن صمتها وقالت بأن العملية مفبركة ضدها للمساس بها، لكن في ظل الحديث عن إمكانية إجراء تحقيق إن كان الفيديو حقيقي أم مفبرك، سارعت بالاعتذار إلى جمهورها بل وبكت بحرقة، معترفة بأنها كانت تحت تأثير دواء مهدئ كانت تتناوله.

وآخر فيلم عكفت على تصويره النجمة كان “كارما”، والذي يشارك في بطولته كل من عمرو سعد وخالد الصاوي ودلال عبد العزيز وزينة وإيهاب فهمي ووفاء عامر ومجدي كامل، ويخرجه خالد يوسف ومن إنتاج شركة “مصر العربية للإنتاج السينمائي”.