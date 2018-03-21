العسل الأسود مقشر ومرطب طبيعي لبشرتك

يحتوي العسل الأسود على الفيتامينات والمعادن المفيدة جداً لبشرتك، والتي تقدّم التّغذية الكاملة وتعزّز صحّة الجلد، لذلك يُستعمل في مجال التّجميل، ويمكنك ان تتعرفي على فوائد العسل الأسود للبشرة من خلال السطور التالية:

ترطيب البشرة

يُعتبر العسل مرطّباً طبيعيّاً لبشرتكِ؛ فهو يُساعد في احتفاظها بالرّطوبة لعدّة ساعاتٍ ما يُعطي البشرة ملمساً ناعماً.

وإذا أردتِ الحصول على هذه النّتيجة، يمكنكِ استخدام العسل عن طريق وضع ملعقةٍ صغيرةٍ منه على وجهكِ وتركه لمدّة 15 دقيقةٍ ثمّ اغسلي وجهكِ جيّداً بالماء.

مطهّر المسامات

يحتوي العسل الأسود على خصائص مضادّةٍ للجراثيم، وإنزيماتٍ تساهم في معالجة اختلالات التّسمّم الجرثومي، وتحافظ على المسامات نظيفةً ومعقّمة.

مقشّرٌ طبيعيّ للبشرة

تعمل المواد المضادة للأكسدة والإنزيمات والمواد الغذائيّة المتوفرة في العسل الأسود على تطهير وتغذية بشرتكِ.

والطّريقة الأنسب لاستخدام العسل الأسود لغاية التّقشير هي من خلال خلط ملعقتين كبيرتين منه مع ملعقةٍ كبيرةٍ من كربونات الصّودا، ووضع العجينة على وجهكِ بحركاتٍ دائريّةٍ وفركها به، ثمّ اغسلي وجهكِ بالماء الدّافئ ثمّ البارد حتّى تغلق المسامات.

بلسم لحروق الشّمس

يرطّب العسل بشرتكِ المحروقة من الشّمس عن طريق اختراق مسامات الجلد حتّى تصل إلى العمق، كما يساعد في تهدئة بشرتكِ ومعالجة الحروق.

ويتمّ استخدام العسل لهذا الغرض عن طريق خلط ملعقتين من الألوفيرا مع ملعقةٍ كبيرةٍ من العسل ووضع الخليط على المنطقة المحروقة يوميّاً حتّى تختفي آثار الحروق.

وأخيراً، لا بدّ أن تجرّبي العسل الأسود على بشرتكِ وستلاحظين الفرق، ولكن لا تنسي قبل كلّ شيء أن تراجعي الطّبيب أو أخصّائي الجلد لكي تتفادي أيّ مضاعفاتٍ أو مشاكل صحّيةٍ.