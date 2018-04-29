طريقة وضعك للمكياج العصا السحرية لظهورك أصغر عمراً

تريد كل امرأة أن تظهر أكثر جمالاً من خلال المكياج، ويلعب المكياج دوراً كبيراً في إظهار المرأة أصغر أو أكبر سناً من عمرها الحقيقي، وذلك عن طريق تحقيق التوازن المثالي بين منتجات التجميل على البشرة.

وها هي بعض النصائح والتوصيات الهامة، التي يمكن أن تساعدكِ، عن طريق تقنيات مكياجك، التي تعتبر العصا السحرية التي تصنع المعجزات، في الظهور بسنّ أصغر، دون بذل أي جهد.

الباودر

على الرغم من معرفة معظم النساء لأسرار المكياج، إلا أنّ بعض النساء يستخدمن الباودر بشكل خاطىء، لأنه يجب عدم تطبيق الباودر على كل الوجه، ولكن على المنطقة “تي” T فقط، حيث تكفي هذه المنطقة لإظهاركِ أصغر من عمركِ الحقيقي.

البرونزر

إنه الاختيار الصحيح عندما يتعلق الأمر بمكافحة الشيخوخة عن طريق المكياج، وينبغي وضعه على الرقبة والوجه والصدر، على أن تتأكدي أنه يطابق ظلّ بشرتك.

الوردي

الوردي هو لون السحر على الخدين، ولكن إن أسأتِ استخدامه سوف يزيد الأمر سوءاً، ويجعل وجهكِ شاحباً، وللحفاظ على الشكل الأصغر عمراً عليكِ اعتماد وضع الوردي على الخدين، حتى تصلي إلى الأذنين، وصولا إلى الفكّين.

قلم الحواجب

مع التقدّم في العمر تفقد بشرتكِ الكولاجين مما يصيبها بالترهلات، خاصة منطقة ما حول العينين التي تظهر عليها علامات الشيخوخة بشكل واضح، لذا فإن قلم الحواجب الرصاص يمكن أن يعطي هذه المنطقة رفعاً فورياً، على أن تبدئي بأعلى الحواجب.