اختاري العطر المناسب عند إجراء مقابلة وظيفة أحلامك

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اذا كنت تخططين لإجراء مقابلة عمل لوظيفة أحلامك، فهل تعلمين أن للعطر دور يساعدكِ في عكس طاقتك وشخصيتك الإبداعية وحتى ثقتك بنفسك أمام مديرك المستقبلي المحتمل، كما يمكنها أن تساعدك كذلك على تهدئة أعصابك المتوترة وإبقاء الخجل المحرج بعيداً، ويمكنك أن تعلمي من خلال السطور التالية العطر المناسب لكل شعور تريدين إثباته وقت المقابلة.

الثقة….استخدمي عطر الياسمين

هل تشعرين بنقص في الثقة حول خبراتك؟ لا تقلقي كثيراً، فالمقابلة تعتمد على تألق شخصيتك أكثر من المكتوب في ملفاتك، لذلك اعتمدي على عطر برائحة الياسمين، ليحسّن مزاجك وينشر جواً من التفاؤل والثقة.

مقابلة مرحة… استخدمي عطرالجريب فروت

تعتبر رائحة خفيفة ورقيقة مثل الجريب فروت لا تزيد من الانتعاش فحسب، بل يُعرف عنها أنها تزيد سعادة الأفراد.

تهدئة الأعصاب….استخدمي عطراللافندر

على الرغم أنّه من الطبيعي تماماً الإحساس بالقليل من التوتر في المقابلات، ولكن يجب الانتباه أن هذا التوتر قد يمنعك من إظهار إمكانياتك الكاملة أو التعبير عن رأيك بدقة، وتعتبر رائحة اللافندر رائحة مهدئة للغاية ويمكن أن تساعدك على الهدوء وراحة الأعصاب، للاستعداد الكامل لأي مقابلة.

عكس شخصيتك الإبداعية….استخدمي عطر زهر البرتقال

يعتبر نمط اللباس الرسمي هو النمط المناسب لمعظم مقابلات العمل، ولكن هذا لا يعني أنك لا يمكنك إظهار لمستك الإبداعية الخاصة، زهر البرتقال هي رائحة مفاجئة ومميزة دون أن تكون ثقيلة على الحواس، مما يجعلها مثالية لترك انطباعاً أولياً لا يُنسى.

إظهار الكفاءة….استخدمي عطر النعناع

كيف يمكنك إظهار استعدادك وجاهزيتك؟ بخلاف التحضير بشكل جيد للمقابلة، فإن رائحة النعناع التي تعرف بأنها عبق يعزز الإنتاجية والتركيز تعمل على ترك انطباع الكفاءة والفعالية.