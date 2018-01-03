العلاج بالكتابة يخلصك من أحزانك

من منا لا يتعرض للضغوط والمشاكل النفسية من آن لأخر والتي قد تتسبب لنا في مشاكل نفسية أكبر في حال لم نستطع التعامل مع تلك الضغوط، والبحث عن وسائل صحية للتخلص منها أو على الأقل تعلم كيفية إدارتها والتعامل معها والترويح عن النفس من وقت لآخر.

فمشاعر كالحزن والغضب والعصبية والانفعال والكراهية والحقد تعمل على تآكل الإنسان من الداخل، خاصة إن ترك نفسه لها وهذا ما ينقص الكثير منا تعلمه، فنحن في هذه الدنيا معرضين دوماً للابتلاءات ولكن ما يميز الشخص السعيد الناجح عن الشخص التعيس الفاشل، أنه استطاع الوصول للقنوات الصحيحة والوسائل الذكية للتنفيس عن النفس.

ويوصي خبراء وأطباء علم النفس باستخدام الكتابة كأحد الوسائل الناجحة والنافعة والمؤثرة في التنفيس الإيجابي عن ما يعاني منه الشخص من ضغوط ومشاكل نفسية، فمن خلال الكتابة يستطيع الشخص البوح لنفسه بما لا يستطيع أن يحدث به أي شخص آخر على هذا الكوكب، ومن خلال الكتابة أيضاً يمكنه عمل خارطة ذهنية تجعله يصل لمشكلته الحقيقية ويبلورها ليبدأ بعد ذلك في وضع الحلول المناسبة لها.

فطريقة العلاج بالكتابة أيا كان نوعها كتابة على الورق أو كتابة إلكترونية فقد أثبتت تلك الطريقة مدى جدواها في التخلص من الضغوط وحل العديد من المشكلات، وإن كنت ممن يعانون الآن من نوبة حزن أو غضب أو اكتئاب أو قلق فما عليك إلا إحضار ورق وقلم والتحدث لنفسك من خلال الكلمات لاستعراض مشاعرك السلبية والمشكلة التي تجعلك تشعر بمثل تلك المشاعر والبحث بداخل نفسك عن طرق ووسائل للحل ويمكنك فيما بعد إما تمزيق الورق أو الاحتفاظ بالجزء المخصص بالحل للبدء في التنفيذ وستجد الأمر فعالاً للغاية.

إن العلاج بالكتابة اليوم أصبح يأخذ حيزاً أساسياً في العيادات النفسية حتى أنه أصبح يستخدم كثيراً أيضا في تشخيص الكثير من حالات المشاكل النفسية للأطفال، بتركهم الكتابة من خلال الرسم ليتعرف الطبيب على ما يدور في خلد هذا الطفل.

فلا تتردد كثيراً في تجربة هذا النوع من العلاج الذي سوف يغير حياتك للأفضل لا محالة.