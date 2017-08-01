العنب يزيد فرص الحمل والكركديه يثبته والطماطم مفيدة جداً للحامل

شارك

تبحث الحامل دائماً، عن طعام يناسبها دون أن يسبب لها أية مشاكل، وهناك بعض الأطعمة اللذيذة والمفيدة أيضاً للحامل، ومنها:

1- العنب

يعد العنب من الفواكه المفيدة جداً خاصةً للحوامل، إذ يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن، التي تساعد على صحة الأم والجنين، مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد والماغنسيوم وفيتامين “أ” و”ب” و”ج”.

فوائد العنب للأم الحامل والجنين:

تقليل تورم اليدين والقدمين.

خفض ضغط الدم.

علاج الحموضة.

تنظيم نسبة السكر في الدم.

علاج الإمساك ومشكلات الجهاز الهضمي.

علاج فقر الدم وتعزيز المناعة.

تعزيز نمو الجهاز العصبي للجنين.

الحماية من التشوهات الخلقية للأجنة.

منع احتباس السوائل في الجسم.

تكوين عظام الجنين بشكل سليم.

وأثبتت بعض الدراسات الحديثة، أن تناول العنب يساعد على تحسين فرص الحمل ويزيد من سرعتها، إذ يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك ومضادات الأكسدة.

ويمكنكِ تناول العنب في أشكال مختلفة، فيمكن تناوله في شكله الطبيعي أو عصره وشربه عصيراً طازجاً.

2- الكركديه

يُعد شراب الكركديه من أفضل المشروبات المفيدة للحامل فهو مهدئ لتقلصات الرحم وبالتالي فهو يُعد مثبتاً للحمل، شرط ألا تكوني صاحبة ضغط منخفض في الأساس لأنه يعمل على تخفيض الضغط، ومن الضروري استشارة طبيبك عن الكمية المناسبة لك يومياً .

3- الطماطم

لها فوائد جمة وفيها فيتامينات أ، ج، ب1، ك ومواد سكرية ودهنية ومعادن مثل الحديد والنحاس والكبريت والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، كما تحتوي على مركب الليكوبين وهو من مجموعة البايوفلافونيدات القريبة جداً من البيتاكاروتين الذي يعد العامل الطبيعي الواقي من السرطان.