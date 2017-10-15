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عاجل….. الغاء حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية

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أكتوبر ١٥ ,٢٠١٧

بأوامر من الهيئة العامة للترفيه في السعودية تم الغاء حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي كان من المقرر إقامته نهاية شهر اكتوبر الجاري.

تم التخطيط لإقامة الحفل من أحد الجمعيات القائمة على مساعدة أطفال السرطان.

وفي بيان لها أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أنها قامت بتوجيه طلب الالغاء إلى جمعية “سند” لمساعدة أطفال السرطان.

وأكدت الهيئة أن إلغاء الحفل جاء لعدم تقدم الجهة المنظمة بطلب رسمي وفق القواعد المعمول بها في المنطقة.

ودعت الهيئة جميع الشركات والمنظمات بضرورة التقدم بطلب رسمي لتنظيم مثل هذه الفعاليات.

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