ظهور الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد بإطلالة مثيرة للجدل!

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أطلّت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد في مدينة مونت كارلو الفرنسية بفستان سهرة طويل بلون البيج، تتخلله تطاريز باللون الفضي. الفستان من تصميم مصمم الأزياء يوسف الجسمي.

بعض متابعين فوز على مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا أنّ الفستان جميل، فيما اعتبر آخرون أنّ الاطلالة غير موفقة، خصوصاً وأنّ التصميم سبق أن لبسته الفنانة بلقيس، ولبسته المطربة شيرين مع تعديل بسيط، أي أنه صار مستهلكاً، ولا يجدر بها الظهور به.

وقال بعض منتقدي الموضة أنّ تصميم الفستان رائع، لكن المشكلة بالاطلالة، حيث لم تكن ملائمة لفوز التي تتمتع باكتاف عريضة، إذ أعطى الفستان لأكتافها مزيداً من العرض، معتبرين أن ذلك هو نوع من إنعدام الخبرة في عملية الاختيار. مشددين على سوء اختيار الكلتش أيضاً.

وقد أثنى البعض على شعر فوز المرفوع على شكل شينيون منخفض، ومكياجها المميز الذي منحها مزيداً من الجاذبية، ومجوهراتها الساحرة.

فما رأيكم باطلالة فوز؟