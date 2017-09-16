الفاكهة ذات اللون الأحمر تحصنك من أمراض السرطان

دائماً ما ينادي خبراء التغذية والأطباء بالتركيز على تناول الفواكه والخضروات في طعامنا، لغناهما بمكونات غذائية غاية في الأهمية لصحة أجسامنا، ولعل الفواكه ذات اللون الأحمر من أكثر أنواع الفواكه التي تحمل داخلها كنزاً صحياً، مثل :

التوت:

يعتبر بكل أنواعه من أهم الفواكه المركّزة بالعناصر الغذائية، فهو يحتوى على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الحفاظ على جهاز هضمى سليم وتجنب الإمساك، كما أنه غنى جداً بالعناصر النباتية الصحية والمواد المضادة للتأكسد (خاصةً فيتامين C)، ومن ثم فهو يساعد على تقوية جهاز المناعة والمساهمة في خفض تأثير المواد المسببة للسرطان.

الرمان:

يلعب دوراً هاماً فى تقوية عضلة القلب وفى الوقاية من الأسباب المسببة لمرض السرطان، بالإضافة إلى أنه يساهم في تخفيف بروز البطن مع التقدم في العمر، وله خواص وقائية وعلاجية عظيمة.. فهو مسكن للآلام ومخفض للحرارة، ويفيد في حالات العطش الشديد أثناء الطقس الحار، وقابض لحالات الإسهال، ومانع للنزيف وخاصة الناتج عن البواسير والأغشية المخاطية،

الفراولة:

تتميز في غناها بأملاح الكالسيوم، والحديد، والمواد السكرية، كما تحتوى أيضاً على فيتامينات ب ، ج ، هـ ، ك، وهى بذلك تلعب دوراً هاماً كمضاد للسموم، بالإضافة إلى أنها تسهم في بناء الأنسجة وتنشيط المعدة، وتعمل كمدرّة للبول، كما تحتوى الفراولة على أحماض عضوية تعمل على تبييض الأسنان عن طريق إزالة الجير المتراكم حولها عند تناولها،

البطيخ:

تحتوى شريحتان من البطيخ على 80 سعراً حرارياً و10% من البوتاسيوم الموصى به يومياً، وعلى 25% مما يحتاجه الجسم يومياً من الفيتامينات الآتية (b6،C)، كما أنه يتميز بقيمته الغذائية العالية.. فهو غنى بالمعادن والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين A، C، B والبوتاسيوم وحمض الفوليك، ويُعد البطيخ أحد أهم مصادر الألياف الطبيعية القابلة للذوبان التى يحتاجها جسم الإنسان للتخلص من حالات الإمساك المزمنة.. لذلك فهو يحافظ على سلامة الجهاز الهضمى ويقى من خطر الإصابة بسرطان القولون.