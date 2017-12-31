الفشار يقيك من أمراض القلب والسكري وينقص وزنك

الفشار أو البوب كورن من الأكلات المُحببة لدى الكبار والصغار، ويُنصح بتناوله كوجبة خفيفة لفوائده الصحية للجسم، وحسب منظمات الصحة، يحتوى الفشار على عدد لا بأس به من المعادن والفيتامينات المفيدة لجسم طفلك وﻷجسامنا.. ومنها:

يحتوى على نسبة من الكالسيوم، مما يساعد فى بناء العظام واﻷسنان والعضلات.

يحتوى على نسبة من الفوسفور ” 3 حبات من الفشار يدعم جسم طفلك بـ 1/3 احتياجاته فى اليوم من الفوسفور أو أكثر، و1/5 ما يحتاجه الجسم من الحديد.

يحتوى أيضاً على نسبة من البروتين: جسم الإنسان يحتاج يومياً لنسبة من البروتينات لتغذية الخلايا، ويمد الفشار الجسم بـ 1/6 ما يحتاجه يومياً من بروتينات.

يحتوى أيضاً على نسبة من الفيتامينات: الجسم لا يصنع الفيتامينات بنفسه، لذا يجب أن نمده بمصادر خارجية، ويعد الفشار مصدر جيد لهذه الفيتامينات ومنها: فيتامين “B1″، فيتامين “B2″، فيتامين “A”، فيتامين “C”، وبذلك يأتي على رأس قائمة المواد الغذائية التي تحتوي على مختلف العناصر الغذائية، كذلك يعتبر الفشار وجبة خفيفة ويحبها الكبير والصغير.

وهناك أسباب تجعلك تأكلين الفشار يومياً، ومنها:

إنقاص الوزن

يعد الفشار وجبة مثالية خفيفة لاتباع برنامج غذائي صحي، وذلك لعدم احتوائه على الدهون والسكر، ولاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة، فإذا شعرتِ بالجوع بين الوجبات يمكنكِ تناول كمية من الفشار تعطيكِ إحساساً سريعاً بالشبع.

مضادات الأكسدة

يحتوي الفشار على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل اللوتين الذي يساعد على حماية صحة العين وتأخير الشيخوخة المبكرة، والبوليفينول الذي يساعد على الحماية من أمراض القلب والشرايين.

الألياف

يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على الحماية ضد سرطان القولون وتعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية وبالتالي انتظام عملية الهضم، وأيضاً الإقلال من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى أنه يقلل نسبة الكوليسترول في الدم، وتقلل الإصابة بمرض السكري لأنها تساعد على تنظيم السكر في الدم.

وجبة صحية متعددة النكهات

الفشار أحد الوجبات التي لن تشعري معها بالملل عند تناولها يومياً، لأنها متعددة النكهات؛ حيث يمكنكِ إضافة الملح والفلفل الأسود، أو بودرة الثوم أو البصل، أو الجبن البارميزان المبشور، أو البهارات الإيطالية، أو العسل والمكسرات، أو الفواكه المجففة.

الوقاية من أمراض العصر

أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناولك الفشار يومياً يحميكِ من أمراض العصر، مثل: أمراض القلب والسرطان والزهايمر، وكذلك أمراض الجلد والصدفية والمفاصل والسمنة، إلى جانب أنه مفيد لمرضى السكر.