الفلسطيني كامل الباشا يقتنص “جائزة أفضل ممثل” في مهرجان البندقية

استطاع الممثل الفلسطيني كامل الباشا الفوز بـ”جائزة أفضل ممثل” ضمن الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائية عن دوره في فيلم المخرج اللبناني زياد دويري “قضية رقم 23” (The Insult). وتسلّم الباشا جائزته، بحضور دويري، خلال حفل توزيع جوائز المهرجان الذي أقيم مساء السبت الماضي.

بعد تسلم الباشا الجائزة، قال: “لقد أتيت من المسرح وهذا أول فيلم لي على المستوى الاحترافي، ولم أكن لأنجح لولا دعم المخرج زياد دويري والممثلين اللبنانين الممتازين الذين يستحق كل واحد منهم هذه الجائزة. كذلك لم أكن لأقف هنا لو لم يواظب الجمهور الفلسطيني على حضور أعمالي المسرحية، مما أتاح لي الاستمرار في التمثيل، إلى أن طلب مني دويري المشاركة في فيلمه اللبناني الرائع، وأشكر جميع منتجي الفيلم وخصوصاً أنطون الصحناوي”.

وفي تصريح له، قال الباشا: “أنا سعيد ومتأثر جداً في فوزي بهذه الجائزة، ليس على المستوى الشخصي فحسب، بل هي هدية لفلسطين كلها، وللشعب الفلسطيني أجمع، وللقضية الفلسطينية”. وأضاف: “أنا فخور بأني ساهمت في رفع اسم فلسطين أمام العالم كله، من خلال هذه الفرصة التي أتاحها لي المخرج زياد دويري. وفي الوقت نفسه إنه إنجاز كبير للبنان وللسينما اللبنانية. الجائزة ليست لي وحدي، بل هي للفيلم ولمخرجه ولفريق العمل الرائع كله”.

ويؤدي الباشا في الفيلم دور ياسر سلامة، وهو لاجىء فلسطيني في لبنان، يتولى إدارة عمال ورشة أشغال عامة في أحد أحياء بيروت، وتحصل مشادة بينه وبينه طوني (عادل كرم)، وهو مسيحي لبناني، وتأخذ الشتيمة أبعاداً أكبر من حجمها، مما يقود الرجلين إلى مواجهة في المحكمة…

وتوقع الباشا، “أن يثير الفيلم جدلاً عميقاً حول طبيعة العلاقة اللبنانية الفلسطينية عموماً”. ورأى أن “البعض سيهاجم الفيلم بحجة أنه لا ينصف القضية الفلسطينية، فيما سيهاجمه آخرون بحجة أنه انحياز للفلسطيني، ولكنه في المحصلة سيستفز الجميع وسيدفعهم إلى التفكير والتحليل”.

يُذكر أن عروض الفيلم ستنطلق في بيروت بدءاً من 14 أيلول الجاري، وهو يضم إلى جانب الباشا وكرم، نخبة من الممثلين اللبنانيين، في مقدمتهم ريتا حايك وكميل سلامة وديامان أبو عبود، إضافة إلى جوليا قصّار وطلال الجردي ورفعت طربيه وكارلوس شاهين وكريستين شويري.

وكان “قضية رقم 23” قوبل لدى عرضه الأول في مهرجان البندقية في 31 آب/اغسطس الماضي بإعجاب حار من الجمهور الذي وقف مُصفقاً لدقائق بعد انتهاء العرض الذي حضره وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري.