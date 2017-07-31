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أصابع الاتهام تتجه نحو محامية وأشقائها…… الفنانة آسيا فجر تتعرض للضرب المبرح والسرقة

بقلم فضيلة بودريش

يوليو ٣١ ,٢٠١٧

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عاشت الفنانة المصرية آسيا فجر لحظات صعبة وقاسية، بعد إقدام مجموعة من الأشخاص على كسر باب شقتها، والاعتداء عليها بالضرب المبرح، وبعد ذلك سرقوا منها المجوهرات والمال والهاتف النقال وخربوا أثاث المنزل، ونقلت على إثر هذا الحادث الأليم  إلى أقرب مستشفى من بيتها، ويرجح أن تكون محامية تعمل بمكتب محاماة شهير وراء الواقعة والشكوك ذهبت إلى التأكيد بأنها حرضت أشقائها للنيل من الفنانة، مغتنمة فرصة سفر زوجها وبقائها بمفردها.

فقد تفاجأت الفنانة آسيا فجر باقتحام مجموعة من الأشخاص المجهولين بالقوة لشقتها، في ظل غياب زوجها الذي كان متواجداً خارج مصر، وحاولت هذه العصابة قتلها، كما جردتها من مجوهراتها ومبلغ مالي وهاتفها النقال ولم تكتف بذلك، بل قامت بإتلاف جميع محتويات الشقة، حسب ما تم إثباته في محضر رسمي في قسم شرطة الهرم يحمل رقم 40437 جنح الهرم.

الجدير بالإشارة فإن الفنانة أصيبت بنزيف خطير، وتم نقلها على جناح السرعة إلى إحدى المستشفيات القريبة من منزلها، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية، وفي أول تصريح للفنانة الضحية بعد استعادة وعيها، ذكرت أنها كانت تتواجد ببيتها بمفردها وتفاجأت بعصابة تقتحم منزلها متكونة من عدة أشخاص عن طريق كسر باب الشقة واعتدت عليها بالضرب الذي كاد أن ينهي حياتها.

ينتظر بعد تحرير المحضر بقسم الهرم وتحويل الضحية للفحص الطبي وتماثلها للشفاء من أثار الضرب والاعتداء، أن تعلن عن أسباب الاعتداء، حيث تتوجه الشكوك وأصابع الاتهام إلى محامية تعمل في مكتب محاماة شهير قد تكون وراء الاعتداء بمساعدة أشقائها.

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