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الفنانة التونسية فاطمة ناصر تخطف الأنظار في مهرجان قرطاج السينمائي

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نوفمبر ١٥ ,٢٠١٧

ظهرت الفنانة التونسية فاطمة ناصر في حفل ختام أيام قرطاج السينمائية 2017 بفستان قصير، وأزرق اللون من تصميم المصمم الفرنسي تيري موغلر.

إطلالة الفنانة فاطمة ناصر خطفت الأنظار، بالفستان الذي بدا لائقاً عليها، وقد أطلّت في الحفل بصحبة الفنان عبد المنعم شويات الفائز بالجائزة الأولى كأفضل ممثل في أيام قرطاج السينمائية.

شاركت فاطمة في فعاليات أيام قرطاج السينمائي في دورتها الثامنة والعشرين بفيلمين تونسيين، الأول ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، وهو “مصطفى زاد” لنضال شطة، والثاني خارج المسابقة، وهو “أمواج متلاطمة” للحبيب المستيري.

يُذكر أنّ الممثلة ناصر سبق لها وقدمت أدواراً مميزة في العديد من الأفلام المصرية منها “أسد وأربع قطط” (2007) و”احكي يا شهرازاد” مع المخرج يسري نصرالله (2009) وفيلم “صابون نظيف” (2010) إخراج مليكة عمارة والذي شارك في العديد من المهرجانات، مثل مهرجان كان السينمائي الدولي، مهرجان أيام قرطاج السينمائي، ومهرجان وهران السينمائي، وفيلم “سكر مر” للمخرج هاني خليفة وفيلم “حرّة” (2015) مع المخرج معاذ كمون والذي شارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

وتميزت فاطمة ناصر بأدوارها التلفزيونية، ففي رصيدها عدد كبير من المسلسلات الدرامية منها المسلسل التونسي “مكتوب” (2008) ، و”الحب والسلام” (2009) وهو إنتاج سوري عراقي مشترك، و”الهروب من الغرب” (2009)، و”عابد كرمان” (2011)، و”الصفعة” (2012)، و”المنتقم” (2012)، و”مولانا العاشق” و”بعد البداية” (2015)، وغيرها.

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