الفنانة المصرية ياسمين علي… موهبة جديدة أشبه بالعملة النادرة

يبدو أنّ الأيام المقبلة سوف تشهد على انطلاق فنانة مصرية شابة هي ياسمين علي، والتي ستكون منافسة من الطراز الأول.

ياسمين علي، صاحبة الصوت الطربي المُغلف بالإحساس والأصالة، صوت مهذب أشبه بالعملة النادرة في القرن الواحد والعشرين، مزيج فني من كوكب الشرق أم كلثوم والسيدة وردة الجزائرية، تستحق أن تكون ضمن المراتب الأولى، وأن تتبنى تلك الموهبة الاستثنائية شركة إنتاج تهدف إلى النوعية في الإنتاج على حساب الكمية.

دائماً ما كانت مصر أم الدنيا منتجة للمواهب الغنائية الاستثنائية التي ترسم معالم الفن المصري والعربي.

ويبدو أنّ شركة “لايف ستايلز ستديوز” كسبت الرهان وآمنت بموهبة ابنة النيل ياسمين علي، وفي حديث صحفي، كشف الملحن المصري محمد يحيى عن حصول اتفاق بين الشركة وياسمين علي، ينصُّ على إنتاج عمل فني بصوت ياسمين من ألحانه.

وأكدَّ محمد يحيى على أنّ الأغنية مختلفة من جميع النواحي وتتناسب مع صوت ياسمين المختلف، وسوف تشكل انطلاقة قوية وحقيقية للصوت الصاعد الذي يتوقع له المنافسة الحادّة لعدد من النجمات المصريات والعربيات، وربما أزاحتهن عن عرش المراتب الأولى!