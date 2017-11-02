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الفنانة بلقيس حامل في طفلها الأول

بقلم

نوفمبر ٢ ,٢٠١٧

على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” زفت الفنانة بلقيس البشرى بحملها للجمهور والذين سارعو بتقديم التهاني إليها.

فقد قامت بنشر صورة لامرأة ممسكة بقدمي طفل رضيع وعلقت على الصورة بالقول بأنه “يوجد طفل بداخلها”.

انهالت التبريكات على الفنانة بلقيس والتي تجاوبت مع جمهورها على الصفحة بنفس الحالة من السعادة.

من المعروف أن بلقيس متزوجة من رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف منذ شهر ديسمبر 2016، وقد أقيم الحفل في أحد الفنادق الشهيرة بإمارة دبي حيث بلغت تكاليف حفل الزفاف وقتها لحوالي 10 ملايين درهم إماراتي.

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