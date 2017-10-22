الفنانة ريم مصطفى تدخل في “الوصية” برمضان 2018

ستخوض الممثلة المصرية الشابة ريم مصطفى دور البطولة في مسلسل “الوصية”، إلى جانب النجم أكرم حسني لتخوض به الدراما الرمضانية لعام 2018، علماً أن هذا المسلسل ذا طابع اجتماعي وكوميدي ويخرجه خالد الحلفاوي، الذي يعكف في الوقت الحالي على اختيار باقي فريق العمل لهذا العمل الفني الجديد.

أسند دور البطولة النسائية في المسلسل الرمضاني المقبل “الوصية”، إلى النجمة الشابة ريم مصطفى وسوف تقاسم البطولة النجم أكرم حسني، حيث عقدت جلسة عمل بين المخرج خالد الحلفاوي وريم، غير أنها لم تحصل على نسخة من السيناريو حتى الآن، حتى تقرأه وتطلع على تفاصيل دورها في هذا العمل الفني، الذي لديه طابع اجتماعي وكوميدي ويكتب قصته أيمن وتار ومصطفي حلمي ومن إخراج خالد الحلفاوي، وأما الشركة المنتجة فيتعلق الأمر ب”K MEDIA” لصاحبها كريم أبو ذكري الذي أنتج برنامج “الفرنجة” للثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد على قناة النهار. أما فيما يتعلق بفريق الممثلين تم الكشف عن مشاركة الإعلامي أحمد أمين لأول مرة في مجال التمثيل، في حين تتواصل عملية ترشيح الفنانين بشكل مستمر.

يذكر أن الممثلة المصرية ريم مصطفى برزت بقوة في الدراما الرمضانية خلال السنة الماضية، على اعتبار أنها شاركت في 3 أعمال فنية دفعة واحدة في موسم رمضان واحد، ونذكر من بينها تواجدها في مسلسل يحمل عنوان “كلبش” مع النجم أمير كرارة، و شاركت في مسلسل “اللهم إني صائم” مع مصطفى شعبان”، إلى جانب إطلالتها في مسلسل بعنوان “عشم إبليس” مع عمرو يوسف.