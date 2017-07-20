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الفنانة ساندي ترزق بمولودتها ” آفا”

بقلم فضيلة بودريش

يوليو ٢٠ ,٢٠١٧

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رزقت الفنانة التونسية ساندى بمولودتها الأولى، من زوجها رجل الأعمال المصرى على أبو طرية، وفضلت أن تكون ولادتها بإحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد انتقت لها من الأسماء Ava، ويبدو أن الأم والمولودة الجديدة تتمتعان بصحة جيدة.

عمت البهجة لدى أسرة ساندي بعد قدوم “أفا” إلى هذه الحياة، يذكر أن الفنانة التونسية كانت قد ارتبطت رسمياً من زوجها علي أبو طرية في الخريف الماضي، حيث عقد قرانهما يوم 5 أكتوبر2016، في حفل عائلي اقتصر على حضور أفراد العائلتين، بينما حفل الزفاف أقيم نهاية شهر ديسمبر 2016.

وحرصت ساندي في هذا الحفل على دعوة عدد كبير من الوجوه في الوسط الفنى، نذكر من بينهم المخرج خالد يوسف و المخرج وائل احسان وهشام يكن وشريف باهر وهانى البحيرى، إلى جانب كل من المنتج محمود شميس والمخرج عمرو عابدين وأكرم فريد وزوجته الفنانة تتيانا والمطرب طه والمنتج محمد السبكي ومحمد كريم وضمت قائمة المدعوين كذلك رامي وحيد وتامر عبد المنعم وممدوح موسي وأحمد نور وشذى وزيزى عادل ونرمين ماهر.

وينتظر أن تعود ساندي إلى حياتها الفنية تستعيد عافيتها بعد الولادة وتكبر الصغيرة قليلاً.

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