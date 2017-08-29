الفنانة ملاك تعلن عن زواجها في فيديو على موقعها في وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت الفنانة الكويتية ملاك عن اقترانها من رجل عراقي يدعى علي محمد العتيبي، وحرصت على إخبار جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المفاجأة، حيث نشرت صورة لعقد قرانها من خلال مقطع فيديو، وظهر برفقتها زوجها لكن تم إخفاء وجهه، نزولاً عند رغبته بعدم الظهور.

كانت العديد من الشائعات قد روجت في الماضي لزواج الفنانة الكويتية ملاك، خاصة بسبب تداول صورة ارتدت فيها فستان الزفاف الأبيض، لكن في كل مرة كانت تخرج عن صمتها وتكذب تلك الأخبار، وبعد الإعلان عن اعتزالها الفن لفترة مؤقتة، مرجعة ذلك لدوافع شخصية، قامت بنشر تعليق أرفقته مع مقطع فيديو طرحته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وجاء فيه:

“الطيبون للطيبات.. لله الحمد ربي تمم على خير..”. وكشفت عن وثيقة الزواج التي تضمنت ارتباط عهود عوض العازمي أي “ملاك” بعلي محمد العتيبي، ومباشرة بعد ذلك قام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع الفيديو الذي يحمل وثيقة عقد قران الفنانة ملاك بصحبة زوجها، لكن من دون الكشف عن ملامح وجهه نزولاً عند رغبته، وأطلت ملاك كذلك عبر حسابها الخاص على موقع “السناب شات”، ونشرت عبارة توحي بأنها تشعر بالسعادة مع الرجل الذي اختارت لترتبط به: “..أبو بيتي وزوج عمري ربي يحفظك لي علي..”.

يذكر أن آخر عمل فني ظهرت فيه الفنانة ملاك، كان مسلسل “تعبت أراضيك” الذي تم عرضه شهر رمضان الماضي.